Willa Lisa już sprzedana. "Cena z sufitu"

Niedawno Hanna Lis, była żona Tomasza Lisa poinformowała, że para jest już po rozwodzie.

"Były szef i dziennikarka mieli kupić nieruchomość na kredyt, zaciągnięty podobno nawet na 30 lat. Wspólnie mieszkali w niej dziesięć lat, ale po rozstaniu Lis wróciła do mieszkania na Powiślu. Dziennikarz został więc sam na ponad 500 m2. Ma do dyspozycji m.in. siedem pokoi, basen oraz garaż (...). Wiele wskazuje na to, że Lis musi wywiązać się z zobowiązań wynikających z zakończenia małżeństwa z Hanną Lis. Dziennikarka kilka dni temu zdradziła, że ich rozwód nastąpił w tym roku. Skoro więc willę kupili wspólnie, to albo jedno musi spłacić drugiego, albo muszą sprzedać nieruchomość i podzielić się pieniędzmi" – opisywał serwis plotek.pl.

Luksusowa willa sprzedana

W środę "Fakt" podał, powołując się na Lisa, że rezydencja została sprzedana.

"Dom już jest sprzedany. Ale podana w mediach cena jest kompletnie z sufitu" – poinformował Lis w rozmowie z tabloidem. Dodał też, że nie umieszczał w sieci żadnego ogłoszenia o sprzedaży willi, a zainteresowanie tą sprawą wyraźnie go zdziwiło. "Co będzie następnym tematem? Samochód? Rower? Hulajnoga? Nudne to już" – zakończył dziennikarz.

Basen i garderoba

Kilka dni temu na jednym z serwisów pojawiło się ogłoszenie dotyczące sprzedaży willi Tomasza Lisa. Umieszczono tam kwotę – 5 mln euro. Pytani, czy nowy nabywca wytargował lepszą cenę, niż ta z ogłoszenia.

"Piękna, niezwykle reprezentacyjna nieruchomość usytuowana na działce o powierzchni 3.656 mkw. Dom o powierzchni 504,20 mkw. został podzielony na trzy perfekcyjnie funkcjonalne kondygnacje: Parter: hol, elegancki i przestronny otwarty salon, półotwarta kuchnia, jadalnia, pokój, WC, sypialnia z garderobą i łazienką, pokój gościnny/ gabinet, basen wewnętrzny. Piętro: 2 przestronne sypialnie z łazienkami, sypialnia, gabinet i dodatkowa łazienka. Podpiwniczenie: pomieszczenie do własnego zagospodarowania (siłownia/pralnia), kotłownia, serwerownia. Dodatkowo: dwustanowiskowy garaż. Całość świetnie zaprojektowana i wykonana z materiałów wysokiej jakości. Wnętrza domu wymagają jedynie odświeżenia. W okolicy wspaniałe lasy Chojnowskie oraz pełna infrastruktura: sklepy, restauracje, kawiarnie, przedszkola, szkoły państwowe, szkoła amerykańska- American School of Warsaw (5.1 km), centrum handlowe Stara Papiernia (2,4 km). Cicha i spokojna okolica. Atutem rezydencji jest niewątpliwie basen kryty, zadbany ogród oraz rozbudowany system bezpieczeństwa" – wskazano w opisie.