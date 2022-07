Ziobro: W sprawie węgla przez kolejne kadencje rządów nie leciał z nami pilot

W piątek odbyła się odprawa premiera Mateusza Morawieckiego z ministrami ws. kryzysu energetycznego. Na odprawę nie został zaproszony minister Zbigniew Ziobro.

Minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski gościł wieczorem na antenie Polsat News, gdzie odniósł się do sprawy. Po raz kolejny tłumaczył stanowisko swojego środowiska politycznego w kwestii bezpieczeństwa energetycznego Polski, w szczególności w kontekście polskiego węgla. Solidarna Polska sprzeciwia się polityce wygaszania polskich kopalń prowadzonej przez rząd premiera Morawieckiego.

Ziobro: Nie wygaszać kopalń

– Nie, nie byłem zaproszony na tę odprawę, ale byłem autorem pierwszego apelu do premiera Morawieckiego, w którym zwracałem uwagę na narastający problem, który jest rezultatem pewnej polityki prowadzonej przez kolejne rządy i tego, co oczywiście dzieje się za naszą wschodnią granicą. I z inicjatywy Solidarnej Polski premier zorganizował trzy tygodnie temu nadzwyczajną naradę rządu poświęconą sprawom węgla i rzeczywiście jest bardzo poważna i efektem tej narady jest między innymi, jak sądzę, to spotkanie – powiedział Ziobro.

Ziobro przekonywał, że sytuacja, w jakiej znalazła się Polska jest przede wszystkim polityki prowadzonej przez lata przez kolejne rządy. – Sytuacja jest bardzo poważna. W sprawie węgla przez kolejne kadencje rządów nie leciał z nami pilot – stwierdził.

– UE narzucała kierunek przejścia z węgla na gaz pod pretekstem ochrony klimatu i kolejne rządy temu ulegały. Niestety dotyczy to również naszego rządu – powiedział. Zaznaczył jednak, że Solidarna Polska zawsze była przeciwna procesowi likwidowania polskiego górnictwa.

Ziobro: Nie ulegać szantażowi UE

– Trzeba zmienić politykę energetyczną Polski, nie ulegać szantażowi, tylko pójść pod prąd. Polska ma ogromne zasoby węgla i może być bezpieczna energetycznie – powiedział minister.

Ziobro zwrócił uwagę, że politycy powinni przewidywać pewne wydarzenia. – Odchodzenie od węgla, nakaz zamykanie kopalń i zakaz otwierania nowych, to wszystko doprowadziło do sytuacji, że dzisiaj Polska, która ma bardzo duże zasoby węgla, musi go kupować gdzieś w Kolumbii czy w Indonezji za gigantycznie pieniądze – przypomniał.

– Odchodzenie od węgla, blokowanie, zakaz nałożony przez Unię Europejską budowy nowych kopalń, nakaz likwidacji kopalń, zakaz przyjmowania nowych pracowników do kopalń, podatki nakładane na prąd produkowane przez polskie elektrownie węglowe, europejskie podatki, tak to można określić, to wszystko doprowadziło do sytuacji, że Polska, która ma gigantyczne zasoby węgla, musi kupować węgiel w Kolumbii za gigantyczne pieniądze czy gdzieś w Indonezji i nie ma pewności czy kupi – argumentował Ziobro.

