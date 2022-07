Błaszczak za Morawieckiego? Prezes PiS dał jasną odpowiedź

Piątkowa wizyta Jarosława Kaczyńskiego w Płocku to kolejne z serii spotkań z sympatykami formacji z regionu oraz miejscowymi działaczami Prawa i Sprawiedliwości.

Błaszczak za Morawieckiego?

Po przemówieniu, Kaczyński udziela odpowiedzi na zadane mu pytania. W Płocku jedno z nich dotyczyło ewentualnych roszad na szczytach obozu rządzącego.

W mediach pojawiły się bowiem spekulacje jakoby Mateusz Morawiecki miał zostać zastąpiony na stanowisku szefa rządu przez wicepremiera i szefa MON Mariusza Błaszczaka. W trakcie spotkania w Płocku prezes PiS został zapytany, czy w tych doniesieniach jest "chociażby ziarno prawdy".

– Nie ma – odparł lider obozu rządzącego.

Kaczyński o Unii Europejskiej

Wśród poruszonych podczas spotkania tematów pojawił się wątek Unii Europejskiej. Jarosław Kaczyński wielokrotnie podkreślał, że jest zwolennikiem obecności Polski w organizacji, ale mówił też o licznych problemach.

– Ci którzy ją tworzyli na pewno mieli jak najlepsze intencje, ale odwoływali się do idei chrześcijańskiej, nie przychodziło im do głowy, że Unia będzie nośnikiem lewackiej ideologii. I powtarzam nie lewicowej, a lewackiej – mówił prezes PiS. – Chcemy opierać polski porządek publiczny na tradycji. Nie chcemy, by nas opiłowywano, nie chcemy w Polsce wojny religijnej i ideologicznej – dodał lider obozu rządzącego.

– Ja rzeczywiście słyszę te wszystkie wypowiedzi, że coś się znowu nie podoba. Mówię tutaj w tej chwili swoje indywidualne zdanie, bo decyzji partyjnej nie ma, ale to zdanie jest krótkie. No koniec tego dobrego. Myśmy wykazali maksimum dobrej woli. Z punktu widzenia traktatów nie mamy żadnych obowiązków, żeby słuchać Unii w sprawie wymiaru sprawiedliwości – powiedział prezes PiS.

