Rosyjskie rakiety znów uderzyły na cele cywilne w mieście

W piątek wojska rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na centrum Bachmutu, miasta leżącego w obwodzie donieckim – przekazała Narodowa Policja Ukrainy.

"Rosyjscy żołnierze zaatakowali przy pomocy systemu artylerii rakietowej Uragan. Wystrzelili jedną rakietę na centralny plan miasta, a dwie kolejne na dzielnicę mieszkalną" – czytamy w komunikacie.

Rakieta, która spadła na centralny plac zniszczyła targ oraz sklepy, zaś fala uderzeniowa uszkodziła okna pięciopiętrowego budynku. Na miejsce przybyli funkcjonariusze służb i udzielili pierwszej pomocy rannym.

Ostrzał Winnicy

To kolejne uderzenie na cele cywilne w ostatnich dniach. W czwartek rano Rosjanie zrzucili bomby na centrum Winnicy. To ok. 370-tysięczne miasto w środkowej części Ukrainy, nad Bohem, na wschodnim Podolu. Jest stolicą rejonu i obwodu winnickiego.

W ataku zginęły co najmniej 23 osób, a wielu rannych wciąż jest w szpitalu. Komentując ostrzał Winnicy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosja powinna zostać uznana za państwo terrorystyczne.

Ataki na cele cywilne

Przypomnijmy, że 24 lutego prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił „specjalną operację wojskową” w odpowiedzi na prośbę o pomoc ze strony przywódców republik Donbasu. Podkreślił, że Moskwa nie ma planów okupowania terytoriów ukraińskich, ale dąży do „demilitaryzacji” i „denazyfikacji” kraju.

Wobec silnego oporu ukraińskiej armii, w praktyce Rosja szybko rozpoczęła pełnowymiarową wojnę przeciwko Ukrainie, z czasem dopuszczając się zbrodni wojennych, poprzez ataki na cele cywilne. Kilka ukraińskich miast zostało niemal doszczętnie zniszczonych, a wiele jest poważnie uszkodzonych. Zdarzają się także ograniczone ostrzały, jak ten w Winnicy, których

