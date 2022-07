Miedwiediew: Jeśli zaatakują Krym, szybko nadejdzie dla nich dzień "sądu ostatecznego"

Podczas wygłoszonego w niedzielę w Wołgogradzie przemówienia Miedwiediew stwierdził, że ma nadzieję, iż władze w Kijowie prędzej czy później zdadzą sobie sprawę, że Rosja i tak osiągnie wyznaczone cele "demilitaryzacji" i "denazyfikacji" Ukrainy.

Miedwiediew: Krym rosyjski

Miedwiediew pełni obecnie funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Polityk często zabiera głos w sprawie wojny Rosji z Ukrainą, którą Kreml nazywa „specjalną operacją wojskową”. Miedwiediew często wysuwa groźby wobec Ukrainy i państw Zachodu, które ją wspomagają. Podobnie było i tym razem.

– Jeśli jakiekolwiek inne państwo, czy to Ukraina, czy państwa NATO, uważają, że Krym nie jest rosyjski, to jest to dla nas zagrożenie systemowe – powiedział były prezydent i były premier.

– Jest to bezpośrednie i jednoznaczne zagrożenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co stało się na Krymie. Krym wrócił do Rosji – powiedział polityk.

Ostrzeżenie dla Ukrainy

Miedwiediew oznajmił, że "każdy kraj ma prawo do samoobrony", a nawet do "samoobrony prewencyjnej". – To nie jest tylko odpowiedź na czyjeś wrogie działania. To działania mające na celu eliminację zagrożenia militarnego – stwierdził.

Polityk ostrzegł władze w Kijowie, że jeżeli podejmą próbę przejęcia Krymu, to spotka się to z odpowiedzią.

– Poszczególni egzaltowani krwawi klauni, którzy pojawiają się tam od czasu do czasu z jakimiś wypowiedziami, również próbują nam zagrozić — mam na myśli atak na Krym. (…) Jeżeli coś takiego się wydarzy, to dzień sądu ostatecznego nadejdzie dla nich wszystkich bardzo szybko. Bardzo trudno będzie się im ukryć – zagroził Miedwiediew.

