Soros finansuje "Krytykę Polityczną". Wiadomo, ile przekazał

Wydawcą radykalnie lewicowej "Krytyki Politycznej" jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego. Wpływy statutowe Stowarzyszenia poszły w ciągu ubiegłego roku w górę do 5,36 mln zł (4,43 mln w zeszłym roku). Przeważającą cześć tych funduszy stanowią granty - chodzi o 4,64 mln zł.

Znaczna część grantów pochodzi od fundacji Sorosa Open Society Foundations George'a Sorosa. W zeszłym roku Stowarzyszenie otrzymało od kontrowersyjnego miliardera ponad 1,9 mln złotych. Open Society zdecydowanie przoduje w kwestii finansowania lewicowego stowarzyszenia.

Wydawcę "Krytyki Politycznej" wspiera ponadto Fundacja im. Roberta Boscha (kwota 683,2 tys. zł), Komisja Europejska (254,1 tys. zł), Fundacji im. F. Eberta (95,2 tys. zł), Fundacja im. H. Bölla (144,8 tys. zł).

Również samorządy wsparły działanie lewicowego środowiska. Warszawski ratusz przekazał 900 tys. zł na Centrum Jasna (projekt realizowany przez Stowarzyszenie im. S. Brzozowskiego), urząd miasta Gdańsk - 60 tys. zł, a urząd miejski Gniezna - 4 tys. zł.

Działania Sorosa

Miliarder znany jest z popierania m.in. prawa do aborcji oraz zaangażowania w politykę.

Należąca do Georga Sorosa organizacja Open Society Foundation i firma Microsoft Billa Gatesa są największymi prywatnymi darczyńcami Rady Europy – wynika z raportu cytowanego przez Instytut Ordo Iuris.

Z raportów finansowych Rady Europy wynika, że budżet organizacji otrzymał ponad 1,5 mln euro wsparcia od Open Society w latach 2004-2013. Z kolei Microsoft przekazał Radzie Europy ok. 950 tys. euro w latach 2006-2014. Pytanie o to, w jaki sposób zostały wykorzystane środki oraz upublicznienie dokumentów związanych z wpłatami zostało już wystosowane do Komitetu Ministrów RE.

