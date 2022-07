Sensacyjne doniesienia. Media: Oto ukryty cel wizyty Putina w Iranie

Wizyta Putina w Iranie była drugą podróżą zagraniczną rosyjskiego prezydenta od momentu inwazji na Ukrainę. Podczas wizyty polityk spotkał się z przywódcami Iranu właśnie oraz Turcji.

Mieszkający obecnie w Izraelu były autor przemówień Władimira Putina, Abbas Galiamow, powiedział w rozmowie z brytyjskim "The Mirror", że wizyta Putina w Teheranie miała swój ukryty cel. Chodziło mianowicie o to, aby prezydent Rosji mógł uzgodnić umowę azylową dla siebie, swojej rodziny i przyjaciół. Miałoby to być jego wyjście awaryjne na wypadek, gdyby byli zmuszeni uciekać z Rosji.

Putin gotów przejść na islam?

"Myśląc o tym, dlaczego Putin pojechał do Iranu, pamiętajcie, że ten kraj jest zdecydowanie najlepszym schronieniem, do którego może się ewakuować, jeśli w Rosji zrobi się naprawdę gorąco" – stwierdza Galiamow. Dodał, że prezydent Rosji jest ostrożny i nie przestaje myśleć o alternatywnym miejscu swojego pobytu – a Iran może nim zostać. Co ciekawe, według byłego autora przemówień Putina, przywódca Rosji jest gotowy schronić się w Iranie, nawet "jeśli oznaczałoby to dla jego rodziny konieczność przejścia na islam".

Irański przywódca do Putina: NATO i tak rozpoczęłoby wojnę

Podczas pobytu w Iranie Władimir Putin spotkał się z duchowo-politycznym przywódcą tego kraju ajatollahem Alim Chameneinim.

– Wojna jest gwałtowną i trudną kwestią i Republika Islamska w żaden sposób nie jest zadowolona, że cywile zostają w nią wplątani. Ale jeśli chodzi o Ukrainę, gdybyś nie podjął inicjatywy, to przejęłaby ją druga strona i wywołała wojnę – powiedział Chamenei do Putina.

Irański lider stwierdził, że Zachód sprzeciwia się silnej i niezależnej Rosji. – Gdyby NATO nie zostało powstrzymane na Ukrainie, rozpoczęłoby tę samą wojnę, używając Krymu jako pretekstu – powiedział ajatollah, wpisując się de facto w kremlowską propagandą i narrację o tym, że Rosja rzekomo tylko się broni. W odpowiedzi Władimir Putin stwierdził, że cywilne ofiary wojny w Ukrainie są "wielką tragedią". Jednocześnie obwinił Zachód za wywołanie rosyjskiej "reakcji".

