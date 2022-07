Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym

Większość sejmowa opowiedziała się za przyjęciem ustawy o dodatku węglowym. Przegłosowano projekt, który został pozytywnie zaopiniowany przez sejmowe komisje.

W głosowaniu wzięło udział 446 posłów. Projekt ustawę poparło 261, przeciw było 36, natomiast 149 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki opozycji.

Dodatek węglowy

Jeśli ustawa wejdzie w życie, wprowadzi wypłatę 3 tys. dodatku węglowego dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako surowca do ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Świadczenie będzie zatem przysługiwać gospodarstwu domowemu jeśli jego głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Świadczenie będzie miało charakter jednorazowy i będzie wypłacane z budżetu państwa. Rząd nie będzie sprawdzał, na co przeznaczona będzie wypłacona kwota. Program będzie kosztował podatnika ponad 11 mld zł. Przy wypłatach nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe. Program ma być finansowany z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Jak głosowali posłowie?

Razem z PiS, projekt poparł klub Koalicji Polskiej, 3 posłów Kukiz’15, 2 posłów koła Polskie Sprawy oraz 2 posłów niezrzeszonych.

Większość klubu Koalicji Obywatelskiej wstrzymała się od głosu. 9 posłów tej formacji zagłosowało przeciw. Podobnie w klubie Lewicy – 5 posłów głosowało za, 4 przeciw, a 34 wstrzymało się od głosu.

Konfederacja, Polska 2050 oraz Porozumienie głosowały przeciw.

