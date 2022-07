Nowa partia z udziałem Schetyny? Były szef PO odpowiada

– W kuluarach krążą plotki o nowej partii po stronie opozycji – powiedział w połowie lipca na antenie radiowej Trójki Ryszard Terlecki. – To nas w tej chwili bardzo interesuje, bo to jest zapowiadane na wrzesień. Pewne szczegóły już znam, ale może nie będę ich w tej chwili jeszcze zdradzać – zaznaczył wicemarszałek Sejmu.

Do tych rewelacji odniósł się we wtorek Grzegorz Schetyna. Jego nazwisko pojawiło się bowiem w medialnych spekulacjach w kontekście tego tematu.

Były szef Platformy Obywatelskiej gościł na antenie Radia Wrocław.

Jego zdaniem tego rodzaju pogłoski są typowym zjawiskiem występującym na scenie politycznej w okresie wakacyjnym. Nie są związane z rzeczywistością, lecz pojawiają się z braku newsów, które mogłyby elektryzować. Schetyna oznajmił, że w tym upatruje przyczynę spekulacji o nowej partii.

Schetyna: Nowa partia na opozycji to wrzutka

Europoseł został wobec tego zapytany, czy jest w stanie w 100 proc. zdementować te rewelacje.

– Źródłem jest marszałek Terlecki, który opozycji dobrze nie życzy, tak powiem najdelikatniej. Widzę, że to jest część PiS-owskiej polityki, takiej próby przejmowania inicjatywy. PiS ma sporo problemów, ma kłopoty, wypada im wszystko z rąk, spadają sondaże, jest nerwowa sytuacja, więc przerzucają uwagę na stronę opozycji mówiąc: słuchajcie, tam to się dopiero dzieje, tam jest podział i problem – powiedział polityk.

Jak dodał, opozycja ani nie ma problemów, ani podziałów. Wyraził stanowisko, że formacje opozycji muszą się integrować, współpracować, budować wzajemne zaufanie, natomiast powoływanie do życia kolejnych partii na pewno temu nie służy. – Ja uważam, że potrzebny jest kurs w drugą stronę. W drugą stronę, niż chce tego PiS – podkreślił Schetyna.

Czyli wrzutka? – zapytał prowadzący.

– Tak. Zresztą tak też przyjęta przez opinię publiczną. Ludzie chcą zmiany. Ludzie chcą zintegrowanej, współpracującej opozycji. Ludzie chcą wiary i takiego mocnego przekonania, że opozycja będzie gotowa do wyborów w przyszłym roku i po prostu je wygra, że to jest najwyższy czas na to, żeby przejąć polityczną inicjatywę i skończyć te złe rządy dla Polski – powiedział Schetyna.

