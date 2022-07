Wakat po Piotrze Naimskim obsadzony. Kim jest jego następca?

– Wakat Piotra Naimskiego został wczoraj uzupełniony przez Mateusza Bargera. Jest już powołany Pełnomocnik rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej – powiedział Piotr Müller podczas konferencji prasowej w KPRM.

Müller zaznaczył, że zapełnienie wakatu było wymagane, aby realizować założenia ustawy o zarządzaniu krytyczną infrastrukturą energetyczną.

Kim jest Mateusz Berger?

W przeszłości zajmował stanowisko m.in. Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju oraz Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Brał udział w pracach związanych z utworzeniem Polskiej Grupy Lotniczej. Około pięć lat był członkiem, a następnie przewodniczącym Rady Nadzorczej PLL LOT S.A.

W okresie od maja 2017 roku do końca 2019 roku był członkiem rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Po zakończeniu tej pracy został członkiem Zarządu ARP S.A., gdzie nadzorował projekty inwestycyjne i restrukturyzacyjne. Berger był zaangażowany w projekty z zakresu morskiej energetyki wiatrowej, w szczególności w zapewnienie udziału polskich firm w budowę tego segmentu energetyki.

Dymisja Naimskiego

O otrzymanej dymisji Piotr Naimski poinformował w środę. "Jako ustne uzasadnienie powiedziano mi, że nie nadaję się do współpracy i „wszystko blokuję”. Nie pierwsza to w moim dość długim już życiu dymisja. Ta przypada 30 lat po obaleniu rządu premiera Jana Olszewskiego, w którym pełniłem funkcję Szefa UOP. Wtedy Wałęsa wyrzucał mnie rękoma tymczasowego premiera Pawlaka" – przekazał w mediach społecznościowych zdymisjonowany polityk.

– Minister Piotr Naimski ma ogromne zasługi dla bezpieczeństwa energetycznego i to trzeba podkreślać. Wczoraj premier Morawiecki też o tym mówił, właśnie m.in. gazociąg Baltic Pipe i inne działania, które pan minister podejmował w ostatnim czasie, to są jego ogromne zasługi i za nie należy podziękować. Natomiast w tej chwili przebudowywana jest formuła realizacji kwestii energetycznych w rządzie i z tego powodu, po prostu doszło do zmiany na tym stanowisku – powiedział Müller, komentując dymisję w rozmowie z TVP Info.

