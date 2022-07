Będzie rozmowa Blinkena z Ławrowem. Pierwszy raz od inwazji

W środę 27 lipca Sekretarz stanu USA Antony Blinken poinformował, że w ciągu najbliższych dni dojdzie do jego telefonicznej rozmowy z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem.

Według oficjalnych informacji politycy nie kontaktowali się od pięciu miesięcy. Jak podaje CNN, będzie to pierwsza rozmowa obu polityków od momentu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę przez rosyjskie siły zbrojne.

Zapowiedź rozmowy Blinken - Ławrow

Przedmiotem rozmowy ma być omówienie „poważnej propozycji” przedstawionej władzom na Kremlu „wiele tygodni temu”, która ma doprowadzić do uwolnienia dwóch przetrzymywanych na terenie Federacji Rosyjskiej obywateli amerykańskich – Paula Whelana i Brittney Griner.

– Już wiele tygodni temu na stole leżała poważna propozycja, aby ułatwić ich uwolnienie. Nasze rządy wielokrotnie i bezpośrednio komunikowały się w sprawie tej propozycji – powiedział w środę Blinken. – Mam nadzieję, że podczas osobistej rozmowy przybliżymy nas do rozwiązania tej sprawy – dodał.

Paul Whelan od 2018 roku jest przetrzymywany pod zarzutem szpiegostwa. Brittney Griner w lutym tego roku trafiła do aresztu, kiedy w jej bagażu wykryto wkłady do e-papierosów z zakazanym w Rosji olejkiem haszyszowym. Griner to znana amerykańska koszykarka.

CNN dowiedziało się nieoficjalnie, że przetrzymywani Amerykanie mogą zostać wymienieni na Wiktora Bouta, rosyjskiego handlarza bronią odbywającego w Stanach karę 25 lat pozbawienia wolności.

Co z kwestią Ukrainy?

W trakcie rozmowy Blinken i Ławrow mają też przedyskutować umowę o tranzycie ukraińskiego zboża przez Morze Czarne.

W piątek w Stambule udało się podpisać dwa porozumienia w sprawie eksportu ukraińskiego zboża. Jeden dokument parafowały Turcja, Ukraina i ONZ, drugi – Rosja, Turcja i ONZ, ponieważ Kijów nie chciał podpisać niczego bezpośrednio z Moskwą.

Podczas rozmowy z Ławrowem amerykański sekretarz stanu chce usłyszeć zapewnienie, że nie będzie to porozumienie wyłącznie na papierze.

Blinken zapowiedział jednocześnie, że w rozmowie telefonicznej ze swoim rosyjskim odpowiednikiem nie będzie negocjował w sprawie Ukrainy.

