Senator Platformy jak Jezus? Zaskakujące słowa Leszczyny

Delegacja Koalicji Obywatelskiej – posłanki Izabela Leszczyna, Barbara Nowacka i wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz senator Kazimierz Kleina – przyjechali do Łeby, gdzie wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tabliczki z nazwą ronda u zbiegu ulic Nowęcińskiej i Al. Św. Jakuba.

Z inicjatywy jednej z mieszkanek skrzyżowanie nosi teraz nazwę Ronda Praw Kobiet.

Leszczyna o Kleinię i Jezusie

W trakcie pobytu w Łebie politycy Platformy spotkali się także z wyborcami, a przed zebranymi wystąpiła m.in. posłanka Leszczyna.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie pokazujące fragmenty wypowiedzi polityk PO, która chwaliła przed zebranymi pochodzącego z Łeby senatora Kleinę.

twitter

– Tak to jest zawsze, mówi się, że nikt nie jest prorokiem we własnym domu – mówiła do zebranych Leszczyna.

– Ja nie robię paraleli, żeby było jasne. Jak Jezus robił cuda, to mówili tak: to syn tego cieśli od nas? Także, naprawdę. Wiemy Kaziu, że nie jest tak, że w swoim mieście, swoim miejscu, ludzie wiedzą, że zajmujesz się finansami w Senacie, ale ja wiem i mogę o tym powiedzieć – podkreśliła posłanka.

Oddać Rosji Donbas

Wypowiedzi posłanki Leszczyny wiele razy zwracały już uwagę mediów. W kwietniu polityk wywołała wiele kontrowersję, kiedy komentując przebieg wojny na Ukrainie przyznała, że na początku konfliktu uważała, że Kijów powinien "oddać Putinowi" Donbas, w zamian za bezpieczeństwo reszty kraju.

Polityk Platformy Obywatelskiej w rozmowie z dziennikarzem serwisu Onet mówiła o zmianie swojego podejścia wobec konfliktu na wschodzie.

– Tak naprawdę, na początku wojny myślałam, że skoro w Donbasie mieszka tak wielu Rosjan, skoro jest to taka zbuntowana republika (...) to oddajmy ten teren Putinowi, niech sobie to weźmie, ale niech cała Ukraina będzie bezpieczna – przyznała posłanka.

Czytaj też:

Wszystkie katastrofy LeszczynyCzytaj też:

Leszczyna: On będzie przyczyną odejścia całego rządu PiS