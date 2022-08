"Muzyczny hit lata na froncie". Ukraińcy dostali ciężką broń z USA

W poniedziałek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow przekazał na Twitterze, że tamtejsza armia otrzymała kolejną dostawę artylerii rakietowej HIMARS. Tym razem Amerykanie przekazali cztery systemy.

HIMARS-y na Ukrainie

"Cztery kolejne systemy HIMARS dotarły na Ukrainę. Jestem wdzięczny prezydentowi USA Joe Bidenowi, sekretarzowi obrony Lloydowi Austinowi III i amerykańskiemu narodowi za wzmacnianie ukraińskiej armii" – napisał Reznikow.

Jak dodał żołnierze ukraińscy "dowiedli swej sprawności w posługiwaniu się tą bronią". "Dźwięk salwy HIMARS stał się hitem muzycznym tego lata na linii frontu!" – podsumował.

Wcześniej Stany Zjednoczone wysłały na Ukrainę 12 systemów HIMARS. Reznikow oznajmił w lipcu, że do powstrzymania wojsk rosyjskich Ukraińcy potrzebują blisko. 50 systemów HIMARS, a do przeprowadzenia skutecznej kontrofensywy około 100.

Pociski Harpoon

Amerykanie wysyłają na Ukrainę najwięcej broni ze wszystkich krajów NATO. Od 24 lutego Waszyngton przekazał broń o wartości ok. 7,3 mld dolarów.

To różne typy uzbrojenia. Przykładowo w maju wojsko ukraińskie otrzymało od państw zachodnich przeciwokrętowe pociski manewrujące typu Harpoon, czyli amerykańskie pociski krótkiego zasięgu, wystrzeliwane z platform nawodnych, podwodnych i powietrznych, przeznaczone do zwalczania celów nawodnych. W zależności od wersji ich zasięg wynosi od 95 do 280 km. Przy pomocy tej broni zatopiono krążownik "Moskwa".

MARS II z Niemiec

Także broń z Niemiec dotarła na Ukrainę. To wyrzutnie rakietowe MARS II. Berlin nadmienił, że dostawy wyrzutni odbędą się w trzech turach.

W poniedziałek Reznikow napisał, że dostarczone z Niemiec systemy są podobne do już otrzymanych zachodnich wyrzutni M270. Ukraina otrzymała tego rodzaju broń z W. Brytanii. Systemy MARS II są zmodernizowaną wersją tego uzbrojenia.

"Dziękuję Niemcom i osobiście mojej koleżance minister obrony Christine Lambrecht za te systemy" – czytamy na Twitterze Reznikowa.

"Nasi artylerzyści pozdrawiają naszych niemieckich partnerów!" – zaznaczył minister.

