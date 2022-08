Truss albo Sunak. Partia Konserwatywna rozpoczęła głosowanie

W środę 20 lipca członkowie Partii Konserwatywnej wyłonili dwoje kandydatów, którzy staną do walki o szefostwo partii i tekę premiera Wielkiej Brytanii.

Partia Konserwatywna wybiera następcę Johnsona

Po swojej decyzji i dymisji, Boris Johnson zostanie zastąpiony na stanowiskach szefa Torysów i premiera Wielkiej Brytanii przez Rishi Sunaka lub Liz Truss. W prawyborach partyjnych Sunak zdobył 137 głosów, a Truss 113 głosów w ostatniej turze, podczas gdy Penny Mordaunt z 105 głosami przegrała i odpadła z dalszej rywalizacji.

Teraz głos zabierze około 160 tys. członków partii, a we wrześniu zostanie ogłoszony zwycięzca –i nowy premier.

Głosowanie w ramach Partii Konserwatywnej rozpoczęło się w poniedziałek 1 sierpnia. Elekcja ma formę korespondencyjną. Głosowanie potrwa do 2 września, a wynik będzie ogłoszony 5 września.

Truss kontra Sunak

42-letni Sunak jest byłym ministrem finansów w rządzie Johnsona, a 47-letnia Liz Truss od 2021 roku szefuje resortowi spraw zagranicznych.

Jeśli patrzeć na sondaże, to faworytką jest szefowa brytyjskiego MSZ. Truss obiecuje m.in. mocne obniżki podatków "od pierwszego dnia" rządów. Sunak jest w tym zakresie nieco bardziej powściągliwy. Jak twierdzi, w pierwszej kolejności należy zahamować wzrost cen. Inflacja jest w Wlk. Brytanii na rekordowym od 1982 roku poziomie prawie 10 proc.

Truss jest w rządzie bardzo długo, bo od 2021 roku. Zanim została minister spraw zagranicznych, była m.in. sekretarzem stanu ds. środowiska, ministrem sprawiedliwości, a w latach 2017-2019 pełniła funkcję głównego sekretarza skarbu.

W czasach studenckich Liz Truss była działaczką Liberalnych Demokratów i domagała się legalizacji konopi oraz zniesienia monarchii. W 2016 roku prowadziła kampanię przeciwko wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jednak gdy w referendum zdecydowano odwrotnie, stała się jednym z jego najzagorzalszych obrońców.

Liz Truss nie opuściła rządu w czasie niedawnej fali rezygnacji innych ministrów.

Z kolei Sunak podał się do dymisji jako jeden z pierwszych. To syn indyjskich imigrantów z Southampton. Posłem do Izby Gmin został w 2015 roku. Wcześniej pracował w Goldman Sachs, a następnie w funduszu hedgingowym.

