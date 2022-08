Bill Gates bierze się za rolnictwo. Gubernator ostrzega

Podczas spotkania gubernator z konserwatywną młodzieżą studencką został poruszony ekspansji środowiska Billa Gatesa w zakresie rolnictwa. Chodzi o systematyczne wykupywanie olbrzymich połaci amerykańskiej ziemi.

Jeden uczestników spotkania przywołał wcześniejszą wypowiedź Kristi Noem, w której ostrzegała przed wykupowaniem ziemi przez kapitał chiński i zapytał, czy takie zagrożenie nie powstaje w kontekście działalności Billa Gatesa związanej z produkcją sztucznego mięsa i innymi postulatami ideologii ekologizmu.

Gubernator ostrzega przed Gatesem

Republikańska polityk odpowiedziała twierdząco. – Myślę, że te same obawy i pytania powinny być formułowane we obu tych sytuacjach. Od 15 lat to powtarzam i uważam, że praca nad regulacjami rolniczymi to kwestia bezpieczeństwa narodowego – powiedziała.

– Powodem, dla którego od zawsze prowadziliśmy programy farmerskie i mieliśmy różne sytuacje z regulacjami rolniczymi, jest to, że Ameryka utrzymuje łańcuchy dostaw żywności, które, jak jesteśmy przekonani, powinny być zdywersyfikowane, aby zachować konkurencyjność, i żeby mieć pewność, że będą dostępne dla każdego w naszym kraju, aby każdy mógł iść do sklepu i kupić sobie jedzenie i że nie kontroluje tego wszystkiego jedna osoba – tłumaczyła gubernator Dakoty Południowej.

Gubernator Dakoty Południowej zwróciła uwagę na to, że sytuacja, w której obok wielu konkurujących ze sobą dostawców pojawia się jeden gigant, który wykupuje ogromne połacie ziemi, jest „bardzo niepokojąca” i dotyczy to zarówno podmiotów zewnętrznych, jak i tychw rodzaju Billa Gatesa.

Kim jest Kristi Noem?

Gubernator Dakoty Południowej uchodzi za jedną najbardziej konserwatywnych i skutecznych włodarzy stanu w USA.

Portal PCh24.pl wskazuje, że "jako gubernator Dakoty Południowej wprowadziła całkowity zakaz mordów prenatalnych od momentu poczęcia i prowadzi programy pomocy kobietom w ciążach kryzysowych".

Polityk regularnie podejmuje działania w zakresie obniżenia podatków oraz ograniczenia biurokracji. Ponadto "zakazała udziału mężczyzn z sportach kobiecych oraz propagowania ideologii LGBT w szkołach, a eksperymenty «zmiany płci» przeprowadzane na dzieciach prawnie uznała za przestępstwo" – czytamy na PCh24.pl.

