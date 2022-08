Ziobro: PO, Lewica, PSL, ruch Hołowni znów po stronie frontu obrony przestępców

W piątek wieczorem minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro udzielił wywiadu dla TVP Info.

Ziobro o zaostrzeniu kar

Polityk skomentował sprzeciw opozycji w Senacie wobec zaostrzenia kar dla najgroźniejszych przestępców.

– Ze smutkiem mogę zauważyć, że Platforma Obywatelska, PSL, ruch pana Hołowni, Lewica znowu stają po stronie frontu obrony przestępców. Bo chodzi o zaostrzenie kar dla tych najgroźniejszy z najgroźniejszych kryminalistów – przypomniał.

– Chcemy, by sprawcy gwałtów ze szczególnym okrucieństwem mogli być pewni większych wyroków. Dzisiaj to jest piętnaście lat, a to straszne przestępstwo. Chcemy, by to była kara do 30 lat pozbawienia wolności. Proponujemy rozwiązania, które uderzają w mafie, zorganizowane organizacje przestępcze – powiedział Zbigniew Ziobro.

– Dziwi mnie, że Platforma znowu staje po stronie tych, którzy chętnie głosują na PO, bo w zakładach karnych o najostrzejszym rygorze, dostają absolutnie rekordowe wyniki – mówił lider Solidarnej Polski, dodając, że według badań, które robił resort większość wyborców Platformy jest za podwyższeniem kar dla najgroźniejszych przestępców.

Odebranie części przywilejów osadzonym

Ziobro odniósł się również do zmian, które odbierają część przywilejów osadzonym w zakładach karnych.

Przed długi czas środowiska polityczne – Platforma i inne – ulegały ideologii, że więzienia mają być niczym sanatoria, a więźniowie to nie zakapiory i groźni przestępczy, ale to kuracjusze. Dlatego odbieramy część przywilejów, które otrzymali sprawcy przestępstw – powiedział.

Minister podkreślił, że Polacy zasługują na to, aby żyć w dużo bardziej bezpiecznym jeszcze kraju.

– Możemy powiedzieć, że od czasów Platformy Obywatelskiej, mimo wojny, 15 proc. Polaków więcej czuje się dzisiaj w Polsce bezpiecznie niż wtedy, kiedy zostawałem ministrem sprawiedliwości. To jest zasługa oczywiście wszystkich służb, które działają w ramach współpracy naszego rządu realizując surowszą politykę karną, ale chcemy dać prokuratorom, policji, innym służbom jeszcze lepsze narzędzia wymierzone w tych najgorszych kryminalistów – powiedział Zbigniew Ziobro.

Czytaj też:

Ziobro przedstawił zasadnicze założenia reformy prawa karnegoCzytaj też:

Reforma Kodeksu karnego wykonawczego. Poprawki Senatu odrzucone