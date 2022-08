Nie żyje wieloletni dziennikarz RMF FM

Dziennikarz zmarł w wieku 52 lat.

"Przemysław Marzec zaczął pracę w RMF FM w 1993 roku – w katowickiej redakcji radia. Był wówczas studentem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Początkowo pracował jako reporter lokalny. Potem przeniósł się do Warszawy, gdzie został dziennikarzem politycznym. Jednak w swojej pracy zasłynął przede wszystkim jako korespondent wojenny. Wielokrotnie był specjalnym wysłannikiem radia RMF FM w rejon konfliktów zbrojnych" – podaje rozgłośnia.

Przemysław Marzec w latach 1998-1999 pracował jako dziennikarz w Kosowie, Albanii i Macedonii. W 2001 roku wylądował w Pakistanie – kilka dni po ataku na World Trade Center. Na początku 2003 r. przeniósł się do Iraku, skąd opisywał atak Stanów Zjednoczonych na kraj Saddama Husajna. Dziennikarz relacjonował też przebieg Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie, wojnę gruzińsko-rosyjską w 2008 roku, pogrzeb Jasera Arafata na Zachodnim Brzegu oraz Jana Pawła II w Rzymie.

Misja w Rosji

Od 2004 roku Marzec pracował w warszawskiej redakcji RMF FM. Jesienią 2007 r. został stałym korespondentem w Moskwie. Relacjonował m. in. wydarzenia związane z katastrofą smoleńską. "Rosja to najważniejsza placówka z punktu widzenia polskiego dziennikarza. Dlatego że inne kraje są przewidywalne... USA, Bruksela, Paryż, Londyn... Z tej strony nie spotka nas nic zaskakującego. Natomiast Rosja, to jest wielka niewiadoma" – mówił o swojej pracy w Moskwie.

"Przemku – byłeś, jesteś i pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze..." – tak żegnają go redakcyjni koledzy.