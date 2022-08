Szokująca audycja Tok FM. Najsztub rozprawiał o pobiciu Morawieckiego i Kurskiego

Do wymiany zdań na temat pobicia premiera Morawieckiego doszło na antenie radia Tok FM. W audycji oprócz Najsztuba uczestniczyli wicenaczelna Oko.press Magdalena Chrzczonowicz oraz Tomasza Piątka.

– Ja bym się nie zdziwił, gdyby Donald Tusk podszedł do Morawieckiego i dał mu w pysk po prostu. Tak po ludzku, co się Morawieckiemu należy za nieustanne kłamstwa i szczucie – mówił w radiu Tok FM Piotr Najsztub.

Tomasz Piątek w odpowiedzi drwił, że najpierw poprosiłby Morawieckiego o zdjęcie okularów.. – Wydaje mi się, że czas już na jakieś niekonwencjonalne metody, bo konwencjonalne się skończyły – kontynuował Najsztub.

W Tok FM o pobiciu Jacka Kurskiego

Głos w sprawie postanowiła zabrać również wicenaczelna Oko.Press. – Gdybym była na miejscu Tuska”, to takie emocje prowadzące do rękoczynów doprowadziłyby mnie do rękoczynów przeciw Jackowi Kurskiemu – mówiła wskazując na działania TVP.

– Tutaj bym była za tym, żeby doszło do rękoczynów w kontekście Jacka Kurskiego, ale nie wiem, czy akurat Mateusza Morawieckiego, bo trudno powiedzieć, który za tym stoi – dodała Chrzczonowicz.

Najsztub natychmiast pochylił się nad kwestią ewentualnego pobicia Jacka Kurskiego. Jak stwierdził szef Telewizji Polskiej do końca życia chyba powinien chodzić i będzie chodził w motocyklowym kasku z hełmem na twarzy, bo inaczej "jego policzki byłyby cały czas czerwone, potem żółte, potem sine, potem zielone, a potem by mu odpadły…”.

Zwolennicy opozycji rzucali kamieniami w samochód Kaczyńskiego

Do agresji wymierzonej w polityków Zjednoczonej Prawicy dochodzi ostatnio coraz częściej. Dewastowane są biura posłów, a nawet atakowani są sami politycy.

Kilka tygodni temu było głośno o sytuacji w Gnieźnie, gdzie przebywał Jarosław Kaczyński. Na filmie uwieczniono, jak w samochód, którym poruszał się prezes Prawa i Sprawiedliwości zwolennik opozycji rzuca kamienie. Na końcu filmu mężczyzna rzucający kamieniami krzyczy: "Je**ć PiS".





