Radio Zet zaprosiło Roszkowskiego. Lis porównuje to do rosyjskiej inwazji

O prof. Roszkowski zrobiło się głośno w ostatnich tygodniach w związku z publikacją podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Książka od dłuższego czasu wzbudza ogromne kontrowersje u części polityków opozycji i niektórych komentatorów.

Mimo głosów krytycznych, podręcznik ma cieszyć się olbrzymią popularnością – kolejne sklepy informują, że książka jest wyprzedana i trwa oczekiwanie na dodruk. Podręcznik do HiT można też kupić w placówkach poczty

Tomasz Lis pisze o rosyjskiej inwazji

Prof. Roszkowski został zaproszony do Radia Zet, jednej z największych polskich rozgłośni, gdzie był pytany o słynny podręcznik. Oburzenia doborem gościa był jednak Tomasz Lis. Były szef "Newsweeka" opublikował w sprawie kuriozalny komentarz, w którym nawiązał do rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

"Jutro w Zetce Roszkowski. Czy kiedyś moje ulubione radio chce nawiązać do litery „Z” z jaką Rosjanie ruszyli na Ukrainę? Nie idźcie tą drogą" – stwierdził.

Co ciekawe w tym samym tonie zareagowała Hanna Lis. "Mają już wszystkie programy Polskiego Radia (w tym moją niegdyś ukochaną Trójkę, którą skutecznie zrównali z ziemią), mają RMF, TOK-FM, a teraz jeszcze Zetkę? Pytanko: ilu à rebours Ziemców, Wróbli i Rymanowskich widzicie/słyszycie w tak zwanych mediach publicznych?" – napisała.

Prof. Roszkowski: Jestem tylko skromnym elementem tej gry

Podczas rzeczonej audycji autor podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość wyznał, że czuje się wykorzystany politycznie.

Zdaniem historyka, "cała kampania nienawiści, obrzydliwego hejtu zaczęła się w momencie, który jest początkiem kampanii przedwyborczej".

– Jestem tylko skromnym elementem tej gry. To jest tak naprawdę kwestia ministra edukacji i nauki prof. Przemysława Czarnka oraz obecnego rządu. To, że minister zatwierdził ten podręcznik, to niewątpliwy fakt i ja znalazłem się w ogniu strzelaniny – skomentował profesor we wtorkowej audycji porannej Radia Zet.

