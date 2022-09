Obowiązkowe aplikacje? "Rząd chce być obecny w smartfonach"

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", jeśli przepisy weszłyby w życie, sprzedawcy smartfonów byliby zobowiązani do wgrywania dwóch aplikacji od MSWiA.

Projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej zakłada na sprzedawców smartfonów obowiązek instalacji dwóch aplikacji: Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz Alarm112.

Za instalacje – według proponowanych przepisów – ma być odpowiedzialny nie producent, a "autoryzowany sprzedawca".

"Rząd chce być w smartfonach"

Eksperci wskazują, że sprawa "budzi duże wątpliwości".

W opinii Macina Maja z branżowego portalu "Niebezpiecznik", sprawa jest mocno kontrowersyjna, m.in. z uwagi na "nieprecyzyjne" zapisy.

"Rząd chce być obecny w naszych smartfonach, ale sposób, w jaki zamierza to zrobić, budzi duże wątpliwości" – mówi w rozmowie z "DGP".

Aplikacje RSO i Alarm 112

RSO to usługa, w której są umieszczane ostrzeżenia dotyczące zjawisk meteorologicznych, drogowych czy w zakresie stanu wód. Aplikacja zawiera również poradniki dotyczące m.in. pierwszej pomocy. Druga z aplikacji, to Alarm112, który służy do ułatwienia powiadamiania służb o napotkanych zagrożeniach.

Obie aplikacje są już w użytku, jednak nie cieszą się jednak dużą popularnością. Mają odpowiednio 100 tys. i 10 tys. pobrań na urządzenia działające w systemie Android.

Czytaj też:

Zaostrza się rywalizacja o produkcję półprzewodników. Stany wykonały kolejny ruchCzytaj też:

Prorosyjska grupa hakerów podejrzana o atak na Japonię