Co jeśli Niemcy nie zapłacą? Rzymkowski nie przekonał Sośnierza

Od wtorku 6 września przedstawiciele Konfederacji ponownie otrzymują zaproszenia do programów publicystycznych TVP Info. Tego dnia do programu "Minęła 20" został zaproszony Michał Urbaniak z Ruchu Narodowego. Konfederacja wyraziła ustami swojego dyrektora prasowego Tomasza Grabarczyka nadzieję, że będzie mogła uczestniczyć w debacie na antenie opłacanej przez podatników stacji na takich samych albo przynajmniej zbliżonych zasadach, jak politycy pozostałych formacji.

Reparacje. Sośnierz: To się nie wydarzy

W środę na antenie stacji pojawił się poseł Dobromir Sośnierz. Przedmiotem rozmowy było m.in. podniesienie przez polskie władze kwestii reparacji wojennych od Niemiec dla Polski.

W ocenie posła Konfederacji przedstawiciele PO i PiS odgrywają teatr w sprawie reparacji.

– Z tego nic nie będzie. Mówimy o państwie, które nie potrafi wyegzekwować na Niemcach, na Unii Europejskiej pieniędzy z KPO, a chce egzekwować pieniądze sprzed 70, 80 lat. To się nie wydarzy – ocenił parlamentarzysta.

– Niemcy od wielu lat prowadzą systematyczną politykę delegitymizacji polskiego rządu i próbują prowadzić rodzaj wojny hybrydowej przeciwko Polsce, destabilizować sytuację i pozbawiać Polskę różnych funduszy. Nie po to nam zablokowali pieniądze z KPO, żeby teraz nam dawać jakieś pieniądze za drugą wojnę światową. No to się nie wydarzy – zaznaczył.

– Być może, jak ich duszyczki z Platformy dojdą w Polsce do władzy, to wtedy demonstracyjnie powiedzą, że teraz demokratom coś tam dadzą – mówił. Jak dodał, nie nawet w takim przypadku nie spodziewałby się wielkich pieniędzy, a prędzej tego, że poprzez dalszą integrację europejską Polska podpisze jakieś uwspólnotowienie kolejnych długów i sama będzie sobie spłacać reparacje.

"Brzmi jak dobry plan"

– Trzeba sobie zadać pytanie: co im zrobimy, jak nam nie dadzą? Jeśli nie mamy odpowiedzi na to pytanie, fundamentalne, to należy może przemyśleć najpierw, co właśnie chcemy im zrobić, jak nam nie dadzą tych pieniędzy – wskazał Sośnierz.

– Na tym się opiera polityka międzynarodowa. Nie na tym, czy ktoś ładną notę napisze dyplomatyczną, czy nie – to nie ma w ogóle znaczenia, te noty dyplomatyczne, tylko polityka siły: co ci mogę dać i co ci mogę zrobić, jak mi nie dasz tego, co ja chcę od ciebie. A nie słyszałem odpowiedzi na takie pytanie – mówił poseł Konfederacji.

Na to pytanie odpowiedział Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. – Co zrobimy w sytuacji, kiedy Niemcy nam nie będą chcieli zapłacić? Moim zdaniem to, co zrobiło państwo Izrael, tzn. mówić, mówić i jeszcze raz mówić prawdę na temat okrucieństwa Niemców wobec narodu polskiego, państwa polskiego od 1 września 1939 roku aż do ostatniego dnia wojny – tłumaczył Rzymkowski.

– Brzmi jak bardzo dobry plan – odparł Sośnierz.

Pół roku bez zaproszeń do Telewizji Publicznej

Politycy Konfederacji przez prawie pół roku nie byli zapraszani do programów publicystycznych na główną antenę TVP Info.

24 sierpnia poinformowali, że składają skargę do KRRiT na cenzurę publicznych mediów w odniesieniu do polityków Konfederacji, którzy od kilku miesięcy nie otrzymali ani jednego zaproszenia do programów publicystycznych na opłacane z pieniędzy podatników medium.

