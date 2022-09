Operacja London Bridge. Co zawiera specjalny plan na wypadek śmierci królowej?

W czwartek po południu Pałac poinformował, że królowa znajduje się pod opieką lekarzy w związku z tym, że są oni zaniepokojeni stanem jej zdrowia. Do zamku Balmoral udała się cała najbliższa rodzina królowej – czwórka jej dzieci, w tym następca tronu, książę Karol oraz dwóch jego synów – William i Harry. Nowa premier Wielkiej Brytanii Liz Truss na razie nie wybiera się do Balmoral.

Państwo przygotowane na śmierć monarchini

Serwis Politico opisuje szczegóły operacji London Bridge, która ma zostać uruchomiona w chwili śmierci królowej. Rządzący spodziewają się wówczas przybycia do stolicy tysięcy ludzi, co może doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego. Plan uwzględnia także kwestie takie jak nastroje społeczne. Całość została zaktualizowana rok temu, we współpracy królowej i premiera.

"Na wypadek, że urząd premiera nie zdąży w ciągu 10 min. opuścić flag do połowy masztu, postanowiono, z obawy o gniew ludu, zatrudnić specjalnego podwykonawcę. Królowa będzie pochowana w 10-tym dniu po śmierci, a w międzyczasie książę Karol zostanie ogłoszony jej następcą i odbędzie podróż po Wielkiej Brytanii Były premier Boris Johnson i królowa uzgodnili, że dzień pogrzebu będzie "Dniem Żałoby Narodowej", który w praktyce będzie dniem wolnym od pracy" – podaje Politico.

Dzień śmierci królowej Elżbiety określono w planie jako "D-Day". W godzinach po śmierci królowej miała nastąpić "kaskada telefonów" informująca panią premier, sekretarza gabinetu (najwyższego rangą urzędnika państwowego w Wielkiej Brytanii) oraz kilku najwyższych rangą ministrów i urzędników.

Premier miała zostać poinformowana przez prywatnego sekretarza królowej, który powiadomił również Biuro Tajnej Rady (Privy Council Office), które koordynuje prace rządu w imieniu monarchy.

Premier będzie pierwszym członkiem rządu, który wygłosi oświadczenie. Wszyscy pozostali członkowie rządu zostaną poinstruowani, by nie komentować do czasu, aż wypowie się premier. Plan London Bridge w ścisły sposób reguluje całą politykę informacyjną, także w mediach społecznościowych. Obejmuje także kwestie takie jak strój urzędników państwowych.

Instrukcja zawiera też szczegóły dot. pogrzebu monarchini. Ustalono m. in., że kondukt pogrzebowy przejedzie przez Londyn, a następnie Windsor. Królowa zostanie pochowana w zamkowej kaplicy Króla Jerzego VI.

70 lat na brytyjskim tronie

Królowa Elżbieta II wstąpiła na tron 6 lutego 1952 roku mając 25 lat. Panowanie w kraju objęła po śmierci swojego ojca, króla Jerzego VI. Jest pierwszym brytyjskim monarchą, który dzierży swój tron od 70 lat. Praprababka Elżbiety II, Królowa Wiktoria, rządziła przez 63 lata i siedem miesięcy.

Królowa jest głową Kościoła anglikańskiego, który odłączył się od Kościoła katolickiego w XVI wieku. Jak tłumaczy Catholic News Agency, każdy potencjalny następca brytyjskiego tronu, który przeszedłby na katolicyzm, rezygnuje tym samym z prawa do bycia monarchą. Do 2015 roku, kiedy w życie weszła ustawa z 2013 r., potencjalni następcy, którzy poślubili katolika, nie mogli wstąpić na tron.