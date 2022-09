Kaczyński zapowiada "korpus ochrony wyborów" i "nowe zasady liczenia głosów"

Prezes PiS po wakacyjnej przerwie kontynuuje objazd Polski. Były wicepremier spotkał się we wtorek z miejscowymi działaczami i mieszkańcami w Pruszkowie. W swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński poruszył m.in. kwestie: inflacji, reformy sądownictwa oraz Unii Europejskiej.

Kaczyński: korpus ochrony wyborów

Podczas spotkania padła też zaskakująca zapowiedź dotycząca przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił o nowych regulacjach, które jego ugrupowanie chce wprowadzić do Ordynacji wyborczej.

– My musimy, poza innymi rzeczami – ich trzeba bardzo dużo zrobić – stworzyć "korpus ochrony wyborów". Bo druga strona już właściwie zapowiada, że będzie chciała przy okazji wyborów zrobić wielką awanturę, że jak będą niekorzystne wyniki, to ich nie uzna – powiedział Jarosław Kaczyński.

Dlatego – jak oznajmił – potrzebne są także "nowe zasady liczenia głosów." – I to wprowadzimy w ustawie tak, żeby bardzo trudno było coś zmienić, żeby to w zasadzie było niemożliwe – zapowiedział lider obozu rządzącego.

"Musimy mieć armię"

Kaczyński roztoczył wizję pożądanych przez jego partię zmian. – Potrzeba, aby w każdej komisji obwodowej byli nasi przedstawiciele i to tacy, którzy będą od jednego wczesnego ranka do drugiego wczesnego ranka, do wywieszenia wyników, którzy przez cały czas patrzą i mają tą determinację, aby się przeciwstawić – powiedział Kaczyński.

– To musi być oczywiście machina z biurami w poszczególnych okręgach wyborczych, a może nawet w poszczególnych okręgach senackich z Centralnym Biurem Kontroli Wyborów. Musimy mieć taką armię – zaapelował.

