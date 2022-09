Rosjanin poucza Polaków na łamach Onetu. "Wychyla tu głowę nacjonalizm, tego rodzaju gó*no"

Jerofiejew stwierdził, że w trakcie II wojny światowej doszło do "mentalnego spustoszenia" Polaków.

– II wojna światowa, a potem komunizm spowodował, że Polacy mentalnie nadal nie do końca są w Europie. Przez to, co wam zrobili Niemcy i Rosjanie, raz za razem wychyla tu głowę nacjonalizm i fałszywe patriotyzmy sklejone z papieru, wszelkie tego rodzaju g**no, co nadal mnie szokuje, bo uważam, że gdyby nie wydarzenia '39 roku, nie tkwilibyście do dziś jedną nogą na Wschodzie – mówi rosyjski pisarz w rozmowie z Onetem.

Jak dodaje, w latach 70. wydawało mu się, że po odzyskaniu suwerenności Polska stanie się "pełnowartościowym członkiem wspólnoty europejskiej", jednak to, co dzieje się w Polsce odkąd władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość podkopało jego wiarę.

– Dlatego, gdy patrzę na obecną Polskę, robi mi się tak smutno – mówi Rosjanin.

Wywiad opublikowany na Onecie jest w rzeczywistości fragmentem książki przygotowywanej dla wydawnictwa Znak. "Obłęd Europy. Historie alternatywne XX w.".

Skandaliczne artykuły Onetu

W ostatnich miesiącach Onet kilkukrotnie szokował opinię publiczną. Szczególnie szokujący był artykuł opublikowany tuż przed rosyjską inwazją, w którym to tekście promowano Władimira Putina jako "wielkiego pasjonata sportu". Do artykułu odniósł się nawet wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, który wskazał, że to wstyd, aby portal promował Putina. Jabłoński nazwał takie działanie "ocieplaniem wizerunku".

Głośno było również o artykule opublikowanym już po inwazji Rosji na Ukrainę na należącym do Onetu serwisie Noizz. Tekst miał następujący tytuł: "»Ten kraj tylko mnie okrada. Nie będę go bronić«. Zapytaliśmy czytelników o służbę wojskową".

Na około 200 odpowiedzi większość była przeciwna obronie ojczyzny. Wielu stwierdziło, że jak najszybciej uciekałoby z kraju.

"Nie widzę sensu w tym, aby umierać za kawałek ziemi. W sytuacji zagrożenia spakuję swoje rzeczy i spadam", "Jestem częścią społeczności LGBTQ i choć kocham Polskę, nie wyobrażam sobie umierać za kraj, który od lat mnie piętnuje", "W sytuacji zagrożenia spakuje swoje rzeczy i spadam. Ten kraj w ostatnich latach tylko mnie okrada. Nie widzę powodu, dla którego miałbym go bronić" – to tylko niektóre z odpowiedzi, jakie padły.

Dziennikarze, politycy i komentatorzy nie kryli, że fakt iż taki artykuł ukazał się w momencie rosyjskiej inwazji jest szokujący.

Kolejny skandaliczny artykuł Onet opublikował pod koniec zeszłego roku, w którym dziennikarki portalu stwierdziły, że polska flaga kojarzy się z polityką, kłótniami i... "naziolami". Dziennikarki spędziły tydzień w Kuźnicy przy granicy polsko-białoruskiej, a ich tekst dotyczy tego, co tam zastały. W połowie artykułu pada szokująca uwaga. "Flaga Polski w ostatnich latach kojarzy się głównie z polityką. Z kłótniami o to, kto jest bardziej Polakiem. Z naziolami" – mogliśmy przeczytać na największym polskim portalu.

