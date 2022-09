Kwaśniewski i Komorowski organizują spotkanie opozycji

"We wtorek odbędzie się spotkanie liderów wszystkich sił opozycyjnych. Spotkanie organizowane jest z inicjatywy byłych prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisławą Komorowskiego. Ma dotyczyć bezpieczeństwa Polski" – podał "Fakt".

Nie tylko bezpieczeństwo

Spotkanie odbędzie się w 25–lecie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Polski do NATO. Ma w nim wziąć udział ambasador Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. – Będzie to konferencja z udziałem przedstawicieli opozycji, a tematem jest bezpieczeństwo Polski, zmiany w polityce państwa polskiego w obliczu nowej sytuacji jaką jest wojna w Ukrainie – mówi w rozmowie z "Faktem" było prezydent Bronisław Komorowski. I dodaje: – Od Lewicy po Jarosława Gowina. Wszyscy liderzy będą mieli wystąpienie, a potem przewidziano podsumowanie i dyskusję panelową.

Na pierwszym planie ma być obronność kraju, jednak Bronisław Komorowski nie wyklucza, że będzie to pierwszy krok do zjednoczenia opozycji. – Celem tego spotkania jest wysłuchanie wzajemne tego, co mają do powiedzenia liderzy w tej ważnej dla Polski kwestii, a po drugie mamy nadzieję, że ujawni to daleko idącą zbieżność poglądów na sprawy kluczowe, co jest łatwe na punkcie bezpieczeństwa i obrony – wyjaśnia, – Jeżeli tak się okaże, to będziemy szli dalej, po to, aby opozycja demokratyczna sama się przekonała, a także przekonała opinię publiczną, że w fundamentalnych kwestiach ma zbliżone poglądu, co oznacza, że nie będzie trudności w paru ważnych obszarach do wyznaczenia pewnego minimum programowego na czas wyborów, jak i na czas po wygranych wyborach, czy czas kształtowania większości rządzącej – mówi były prezydent.

Czarzasty: Opozycja jest dogadana

Jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty idzie o krok dalej i twierdzi, że "opozycja jest dogadana i wspólnie stworzy rząd".

– We wtorek na zaproszenie pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, odbędzie spotkanie wszystkich sił politycznych, następne spotkanie liderów wszystkich frakcji politycznych opozycyjnych, czyli pana Tuska, pana Kosiniaka i pana Hołowni, przedstawicieli lewicy, czyli Roberta Biedronia, Adriana Zandberga i mojej skromnej osoby – powiedział wicemarszałek Sejmu podczas konferencji prasowej w Jastrzębiu-Zdroju.