Nieoficjalnie: Prezes PiS wznawia objazd po kraju

Informację o wznowieniu akcji podało Polskie Radio 24. Rozgłośnia opisuje, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni szef partii rządzącej spotka się z mieszkańcami sześciu miast.

"We wtorek o 18.00 Jarosław Kaczyński będzie w Siedlcach (w Centrum Kultury i Sztuki). W sobotę, 24 września – we Wrocławiu i w jeszcze jednym mieście na Dolnym Śląsku (trwają ustalenia) W niedzielę będzie najprawdopodobniej na Opolszczyźnie (miasta są ustalane). Spotkania będą też w kolejną środę (28 września) i weekend (1-2 października). Poza tym pojutrze, w czwartek, o 12.00 zbierze się Prezydium Komitetu Politycznego PiS" – podaje PR24.

Podczas czerwcowej konwencji prezes PiS powiedział, że to właśnie dzięki spotkaniom z obywatelami politycy mogą opowiedzieć o wszystkim, czego udało się dokonać. – Kto to ma opowiedzieć, jeśli nie my, jeśli nie partia. To my musimy to zrobić, dlatego ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy – wezwał wówczas Kaczyński. – Ale to nie jest hasło, to jest objazd kraju - stara, wypróbowana metoda – dodał prezes PiS.

Kaczyński powinien zostać, czy odejść na polityczną emeryturę? Jasne wyniki sondażu

Czy i kiedy prezes PiS Jarosław Kaczyński powinien odejść na polityczną emeryturę? Wyniki nowego sondażu dają jasną odpowiedź.

55,1 proc. ankietowanych chce, żeby lider obecnego obozu rządzącego udał się na polityczną emeryturę jak najszybciej. 7,6 proc. badanych uważa, że powinien odejść po zakończeniu trwającej kadencji na stanowisku prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem 5,6 proc. pytanych Kaczyński powinien zakończyć swoją polityczną karierę po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Z kolei 24,8 proc. ankietowanych chce, aby prezes PiS kontynuował czynną działalność polityczną jak najdłużej. Zdania w tej kwestii nie wyraziło jedynie 6,6 proc. pytanych – wynika z badania przeprowadzonego dla portalu wp.pl.