"Skoro o śmieciach mowa". Prezenter ostro odniósł się do orędzia Putina

W środowy poranek Sokołowski, zapowiadając program "W Rytmie Dnia", mówił o tematach, które niebawem zostaną zaprezentowane widzom Polsat News. Chodziło między innymi o kwestię tego, jak można oszczędzać energię w domu. Prezenter wspomniał także o tym, że niektórzy mieszkańcy palą w swoich gospodarstwach śmieciami.

"Skoro o śmieciach mowa"

– Wielkopolska musi być ogrzana. I rzeczywiście śmieciami niektórzy zaczęli palić. A skoro o śmieciach mowa, to wrócimy też do słów Władimira Putina, który pół godziny temu był łaskaw różne rzeczy opowiadać – powiedział na antenie Igor Sokołowski. Tym samym dziennikarz skomentował najnowsze orędzie przywódcy Federacji Rosyjskiej do narodu.

Nagranie ze słowami prezentera telewizji Polsat News szybko obiegło media społecznościowe.

Orędzie Władimira Putina

W swoim wystąpieniu prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział częściową mobilizację wojskową w kraju. – Używamy wszelkich dostępnych środków, aby chronić nasz naród – stwierdził. Pierwotnie orędzie rosyjskiego przywódcy było zaplanowane na wtorek wieczór, a wraz z nim miał wystąpić minister obrony Rosji Siergiej Szojgu. Putin zdecydował jednak, że przemówi do narodu nie we wtorek wieczorem, lecz w środę rano.

Zwracając się do obywateli, Władimir Putin ogłosił, że podpisał dekret o częściowej mobilizacji w Rosji. Jest to pierwsza taka sytuacja od czasu II wojny światowej. Jednocześnie prezydent Federacji Rosyjskiej ostrzegł Zachód, że jeśli ten będzie kontynuował "nuklearny szantaż", to Moskwa odpowie "wszystkimi swoimi siłami". – Jeżeli integralność terytorialna naszego państwa jest zagrożona, używamy wszelkich dostępnych środków, aby chronić nasz naród; to nie jest blef – stwierdził polityk.

