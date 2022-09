Prezes Telewizji Polskiej powołał pełnomocników zarządu

Nowi pełnomocnicy to: Marek Solon-Lipiński, Jarosław Olechowski, Aneta Woźniak i Krystian Kuczkowski – poinformował w środę, 28 września portal branżowy Wirtualne Media.

Jednoosobowy zarząd TVP

Odkąd Mateusz Matyszkowicz został prezesem Telewizji Polskiej, decyzją Rady Mediów Narodowych tworzy jednocześnie jednoosobowy zarząd publicznego nadawcy. Jednak jak ustaliły i podały Wirtulnemedia.pl, nowy szef TVP kilka dni temu powołał z grona dyrektorów telewizji czwórkę doradców zarządu.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Matyszkowicz przekazał pełnomocnikom część swoich kompetencji w zakresie między innymi finansowym i kadrowym w poszczególnych obszarach w spółce. Mają oni teraz pomagać przy podejmowaniu kluczowych decyzji w ważnych segmentach nadawcy.

Nowi pełnomocnicy

Na pełnomocnika do spraw krajowej informacji i publicystyki został powołany Jarosław Olechowski, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Marek Solon-Lipiński – dyrektor biura sprzedaży i współpracy międzynarodowej oraz pełnomocnik do spraw kanałów dla odbiorców zagranicznych – został pełnomocnikiem do spraw informacji i publicystyki zagranicznej (zajmie się więc między innymi kanałem TVP World). Aneta Woźniak, odpowiadająca od września tego roku za Centrum Kultury i Historii TVP, została powołana przez prezesa Telewizji Polskiej Mateusza Matyszkowicza na pełnomocnika zarządu do spraw realizacji misji publicznego nadawcy. Natomiast Krystian Kuczkowski – od roku dyrektor programowy TVP – został powołany na pełnomocnika zarządu telewizji do spraw dużych anten (TVP1, TVP2).

Zdaniem informacji Wirtualnych Mediów, które powołują się na rozmówców z TVP, Kuczkowski i Olechowski mają zyskać najmocniej w "nowym rozdaniu".

