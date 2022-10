Kuriozalna sytuacja w programie TVP Info. "Proszę mnie nie kopać!"

Do niecodziennej sytuacji doszło w programie "Minęła 9", w którym doszło do burzliwej dyskusji na temat samorządów i działań Prawa i Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że od kilku dni trwa spór pomiędzy częścią samorządów a rządem. Prezydenci Warszawy, Gdańska i Poznania, a także Sopotu, sprzeciwiają się propozycji rządu ws. dystrybucji węgla. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zaapelował do samorządów, by zaangażowały się w dystrybucję tego surowca. Jego zdaniem, samorządy mają spółki komunalne, które mogą kupować węgiel bezpośrednio u importera i sprzedawać go z dużo mniejszym narzutem niż inni pośrednicy. Tymczasem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski stwierdził, że władze centralne próbują przerzucić odpowiedzialność za brak węgla właśnie na JST.

Dziwna scena w TVP Info

Poseł Marta Wcisło zarzucała władzy, że ta odbiera środki samorządów. Wcisło stwierdziła, że gminy rządzone przez opozycję są dyskryminowane na rzecz tych, gdzie rządzi PiS.

Podczas dyskusji doszło jednak do nietypowej sytuacji. Podczas swojej wypowiedzi Wcisło nagle spojrzała na siedzącego obok Jarosława Sachajko z Kukiz'15 i powiedziała "proszę mnie nie kopać".

"Poseł Sachajko (ten, który dom ociepla w cztery dni) postanowił pobawić się przedszkole i zaczął kopać mnie w programie" – napisała polityk Koalicji Obywatelskiej w mediach społecznościowych.

Poseł Sachajko nie krył jednak zdziwienia zaistniałą sytuacją i zapewniał, że nikogo nie kopał.

W sprawie interweniował prowadzący program Adrian Klarenbach, który starał się załagodzić sytuację. – Panie pośle, pan nie zaczepia pani poseł, mąż ogląda – mówił. Sam Sachajko dodał, że "pani poseł daleko nogi od siebie ma", co rozbawiło gości programu.

"Ocieplenie domu to cztery dni"

Wcisło w swoim wpisie nawiązała do głośnej wypowiedzi Sachajki, który zapewniał, że dom można ocieplić w cztery dni.

– Ja wybudowałem trzy domy i wiem, że jeżeli się chce, to ekipę można znaleźć, z dnia na dzień również można znaleźć. Jak remontowałem mieszkania, by udostępnić Ukraińcom, udało mi się z dnia na dzień, w tym trudnym okresie, znaleźć fachowców. No, trzeba szukać – mówił parlamentarzysta Kukiz'15.