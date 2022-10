Ringier Axel Springer Polska zapowiada zwolnienia grupowe

Ringier Axel Springer Polska (RASP) rezygnuje z papierowej wersji magazynu "Auto Świat", zamyka serwisy Vod.pl i Literia.pl. "Przegląd Sportowy" ma się natomiast ukazywać dwa razy w tygodniu.

Spowolnienie rynku i drastyczny wzrost kosztów

"Zarząd Ringier Axel Springer Polska zdecydował o podjęciu konkretnych działań w reakcji na postępujące spowolnienie rynku i drastyczny wzrost kosztów" – napisał RASP w komunikacie.

Firma poinformowała, że w konsekwencji podjęła decyzję o redukcji zatrudnienia oraz ograniczeniu kosztów. Dodała też, że aby wesprzeć osoby najbardziej dotknięte rosnącymi kosztami życia, zaoferuje jednorazowe wsparcie finansowe dla najmniej zarabiających pracowników.

"Drastyczny wzrost kosztów" ma oznaczać przede wszystkim wzrost cen papieru. Nie tłumaczy to natomiast zamknięcia serwisu streamingowego Vod.pl. Zbigniew Benbenek, właściciel grupy medialnej ZRP, w rozmowie z Wirtualnymi Mediami tłumaczył jednak, że w tym wypadku mamy do czynienia z dużą konkurencją. RASP nie posiada natomiast zasobów światowych, jak Netflix czy Disney, przez co przegrywa rywalizację.



Kita: Zaszkodziła korporacyjność

– Myślę, że koncernowi RASP w pewnym sensie szkodzi korporacyjność i wynikające z tego zarówno błędy strategiczne, jak i operacyjne, jak chociażby decyzja o wprowadzaniu płatnego dostępu do treści w serwisie "Przeglądu Sportowego" – stwierdził Grzegorz Kita, prezes i założyciel Sport Management Polska. Jego zdaniem, decyzja koncernu, że za niektóre treści trzeba płacić, była błędna, bo nie uwzględniała, że czasy są specyficzne i trudne dla portfeli konsumentów. Konkurencja ma natomiast, jak stwierdził, równie wartościowe treści za darmo.

Kita uznał również, że decyzja, by "Przegląd Sportowy" ukazywał się tylko dwa razy w tygodniu jest nieprzemyślana, bo wydarzenia sportowe dzieją się codziennie. – Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której dany mecz czy inne ważne wydarzenie sportowe ma miejsce we wtorek czy środę, a relacja z niego ukazuje się w wydaniu papierowym dopiero w piątek. Nie ma to racji bytu. Trzeba szukać zupełnie nowej formuły – ocenił.