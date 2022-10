Media: USA rozważają nałożenie sankcji na Iran za wspieranie Rosji

Stany Zjednoczone mają poważnie rozważać uderzenie w Iran sankcjami. Sankcje, prawdopodobnie obejmujące sankcje gospodarcze i być może niektóre kontrole eksportu, byłyby również wymierzone w strony trzecie, które pomagają Teheranowi i Moskwie.

"Czy zamierzamy zrobić więcej w sprawie irańskiej sprzedaży wojskowej do Rosji? Absolutnie tak" – powiedział amerykański urzędnik, cytowany przez "Politico". Informator chciał pozostać anonimowy.

"Dla każdego na świecie, kto albo sprzedaje Iranowi materiały, które mogłyby być użyte do dronów lub pocisków balistycznych, albo kto jest zaangażowany w loty między Iranem a Rosją: Zróbcie swoją należytą staranność, ponieważ absolutnie zamierzamy objąć sankcjami każdego, kto pomaga Irańczykom pomagać Rosjanom zabijać Ukraińców" – zapowiedział.

"WP": Iran dostarczy Rosji nową broń. Pociski o długim zasięgu

"The Washington Post" podaje, że Iran dostarczy Rosji pociski Fateh-100 oraz Zolfaghar.

Byłaby to pierwsza taka dostawa broni dla Rosji od początku jej agresji. Według amerykańskich służb i ich zachodnich partnerów, których plany poznali urzędnicy, informatorzy "The Washington Post", Iran chce przekazać Rosji pociski ziemia-ziemia do ataku na ukraińskie miasta i pozycje wojsk. Są to pociski balistyczne krótkiego zasięgu, zdolne do rażenia celów, odpowiednio z odległości 300 i 700 km

Ponadto, Iran ma szykować nowe dostawy bezzałogowych statków powietrznych, w tym "dziesiątki" dodatkowych Mohajer-6s i większą liczbę Shahed-136s. Te ostatnie nazywane są dronami "kamikaze", ponieważ są zaprojektowane do rozbijania się o swoje cele.

Rząd w Kijowie został poinformowany o nowych danych wywiadowczych — powiedział "The Washington Post" ukraiński urzędnik. Według władz Ukrainy Kijów, większość dronów rozmieszczonych ostatnio przez Rosję na południu Ukrainy jest produkcji irańskiej.

