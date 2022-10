"Gratuluję i pozdrawiam". Prezes PiS na TikToku

Kaczyński zwrócił się do użytkowników TikToka. – Serdecznie pozdrawiam wszystkich użytkowników – i tych którzy nas lubią, i tych którzy nas nie lubią, ale dobrze, że jesteście aktywni, że chcecie mieć informacje, że się wymieniacie informacjami. Gratuluję i jeszcze raz pozdrawiam – mówi szef partii rządzącej. Nagranie pojawiło się na koncie wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka, który zapowiedział, że ma dla obserwatorów "niespodziankę".

W ostatnim czasie politycy PiS uaktywnili się na TikToku, który jest najpopularniejszą platformą społecznościową wśród młodych. Nagrania publikują m.in. posłowie Kazimierz Smoliński oraz Robert Gontarz. Działacze starają się komentować bieżące wydarzenia, przy wykorzystaniu aktualnych, TikTok-owych trendów.

Wcześniej, w sierpniu, powstało konto "Okiem Młodych", prowadzone przez trójkę młodych działaczy PiS. Zajmują sie oni przede wszystkim krytyką opozycji i pokazywaniem osiągnięć obecnej władzy.

Kaczyński mobilizuje partię do aktywności w sieci

Serwis wirtualnemedia.pl przypomina, że na początku września Jarosław Kaczyński zaapelował do parlamentarzystów i radnych z PiS, żeby o działaniach obozu rządzącego, na przykład wsparciu inwestycji lokalnych, więcej informowali w internecie.

– Nie mówię o radnych, ale posłowie, senatorowie, takie osoby jak prezydent miasta mogą mieć asystentów, którzy to za nich zrobią, Przecież na tym najlepiej się znają, są najsprawniejsi młodzi ludzie, często nawet dzieci. Bo dzisiaj ogromna część ludzi zaczyna dzień od przejrzenia internetu. No niektórzy zaczynają od przejrzenia Pudelka, tam się nie przebijemy. Ale jednak większość zagląda w inne miejsca i dowiaduje się, co się dzieje w kraju. Wielki apel, żeby to robić, żeby była taka nasza ofensywa w internecie – nawoływał prezes PiS.