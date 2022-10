20 dolarów miesięcznie za zweryfikowanie konta. Musk reformuje Twittera

Co się zmieni?

W czwartek wieczorem Elon Musk doprowadził do końca zakup Twittera . Zgodnie z wcześniejszymi informacjami koszt zakupu wynosi 44 mld dolarów. Na zamknięcie transakcji Musk miał czas do piątku. Sędzia z Delaware nadzorujący sprawę sądową dał obu stronom czas do 28 października do godz. 17 czasu wschodnioamerykańskiego na doprecyzowanie warunków nowej umowy. Gdyby nie udało się dopiąć wszystkiego w tym terminie, miała ona wrócić na wokandę w listopadzie.

Właściciel Tesli szybko przeszedł do wprowadzania radykalnych zmian. Media donoszą, że Musk chce spopularyzować opcję Twitter Blue, pozwalająca na posiadanie zweryfikowanego konta. Posiadacze tej funkcji będą mieli przy nazwie swojego konta specjalny znaczek. To gwarancja, że konto należy do realnej osoby, a nie jest botem.

Według "The Verge" za odblokowanie dodatkowych funkcji będzie trzeba płacić 20 dol. miesięcznie. Wdrożenie ma nastąpić błyskawicznie. Pracownicy Twittera mieli dostać już ostrzeżenie od nowego właściciela – jeśli nie dotrzymają terminu 7 listopada na wprowadzenie nowej funkcjonalności, stracą pracę.

Dotychczasowi użytkownicy Twitter Blue (w ramach tego planu, uruchomionego rok temu, mogli korzystać np. z Twittera bez reklam), mieliby 90 dni na subskrypcję w nowej cenie (dotąd za tę opcję płacili 5 dol. miesięcznie). Po tym czasie utracą znaczek potwierdzający weryfikację konta.

Musk o powrocie Trumpa na Twittera

Wielu komentatorów i obserwatorów sceny politycznej już od kwietnia zastanawia się, czy Musk przywróci na Twittera konto Trumpa.

Przedsiębiorca oznajmił, że gdy zostanie już formalnie właścicielem Twittera, to przywróci konto byłego prezydenta i zezwoli mu na ponowne korzystanie z platformy społecznościowej. Bezterminowe zawieszenie konta znienawidzonego przez establishment i lewicowe media polityka ocenia jako "moralnie złą decyzję i ekstremalnie głupią".

W poniedziałek sam Elon Musk opublikował wpis o następującej treści: "Gdybym dostawał dolara za każdym razem, gdy ktoś pyta mnie, czy Trump wraca na tę platformę, Twitter zarabiałby pieniądze!".