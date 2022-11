Przerwano rozmowę z ambasadorem mundialu. Ze względu na słowa o homoseksualistach

Katar otrzymał prawo do organizacji mundialu w 2022 roku podczas kongresu FIFA w lutym 2009 roku. Jest to pierwszy kraj islamski, któremu przypadł ten zaszczyt. Będą to także pierwsze mistrzostwa rozegrane poza okresem letnim. Sam wybór Kataru wywołał ogrom kontrowersji związanych z okolicznościami tej decyzji piłkarskiej centrali.

Salman: Homoseksualizm to choroba

Na potrzeby filmu dokumentalnego "Tajna sprawa Katar" ZDF postanowiło przeprowadzić rozmowę z Khalidem Salmanem, byłym sportowcem, a zarazem jedna z twarzy organizatorów mundialu.

– Wiele osób przyleci do Kataru. Porozmawiajmy o gejach. Najważniejsze, że wszyscy zaakceptują, że oni tutaj przyjadą, ale będą musieli zaakceptować nasze zasady – mówił.

Sportowiec stwierdził, że geje mogą mieć negatywny wpływ na dzieci, a sam homoseksualizm jest chorobą psychiczną.

Ekipie ZDF towarzyszył rzecznik komitetu organizacyjnego mistrzostw świata, który po tych słowach natychmiast zdecydował o przerwaniu rozmowy.

Promocja LGBT na mundialu

Co ciekawe promocję LGBT na zbliżających się mistrzostwach zapowiada reprezentacja Anglii. Kapitan reprezentacji Anglii Harry Kane zapowiedział, że przyodzieje tęczową opaskę w trakcie turnieju w Katarze, nawet gdyby miał za to zostać ukarany przez FIFA.

Turniej odbędzie się w listopadzie. FIFA jeszcze nie wydała zezwolenia na promocję LGBT w trakcie nadchodzącego sportowego wydarzenia. Według regulaminu organizacji, reprezentacje mogą korzystać wyłącznie z opasek przygotowanych przez FIFA, a nie z własnych projektów.

Jednak nawet w sytuacji, gdy organizator turnieju nie wyda pozwolenia, angielska federacja piłkarska (FA) poinformowała, że nie zastosuje się do ewentualnego zakazu i zapłaci nałożone grzywny. Brytyjskie media wyrażają przekonanie, że inne drużyny również pójdą za przykładem Anglików.

