Sąd Najwyższy ukarał grzywną szefową KRS

Informację podał Onet. Jak wskazuje portal, szefowa Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka została ukarana grzywną w wysokości 3 tys. zł. Powód? Utrudnianie działań procesowych w Sądzie Najwyższym

"Od lipca przewodnicząca Rady, mimo wniosków sędziego Jerzego Grubby z Izby Karnej SN, nie przesyłała dokumentacji konkursowej sędziego, który niedawno awansował dzięki KRS" – wyjaśnia w rozmowie z serwisem sędzia Michał Laskowski, prezes Izby Karnej w Sądzie Najwyższym.

Laskowski dodaje, że dokumentacja jest konieczna, by przeprowadzić czynności procesowe w Sądzie Najwyższym. "Chodzi o sprawdzenie, na wniosek obrońcy strony, czy ten sędzia daje gwarancje niezależności od władzy wykonawczej. Słowem, chodzi o przeprowadzenie testu niezależności sędziego" – wskazuje sędzia Sądu Najwyższego.

Szefowa KRS nie zastosowała się do ponawianych wniosków

Ze względu na fakt, że szefowa KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka, mimo ponawianych wniosków sędziego Jerzego Grubby, nie przesłała do SN wymaganej dokumentacji konkursowej dotyczącej jednego z sędziów, postanowienie o jej ukaraniu miało zostać wysłane w czwartek do Rady.

Przypomnijmy, że test niezawisłości i bezstronności to nowa procedura, wprowadzona nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 15 lipca 2022 r. Pozwala na badanie spełnienia przez sędziego SN wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu, jeśli w okolicznościach sprawy może to doprowadzić do naruszenia standardu niezawisłości lub bezstronności, mającego wpływ na wynik sprawy z uwzględnieniem okoliczności dotyczących uprawnionego oraz charakteru sprawy – przypomina rp.pl.

