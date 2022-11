Agora uzgodniła ze związkami zawodowymi zwolnienie pracowników

Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych obciąży wynik spółki i Grupy Agora w czwartym kwartale bieżącego roku w wysokości około 3,6 mln złotych – przekazało w poniedziałek ISBnews.pl, powołując się na komunikat spółki.

Agora: Zwolnienie grupowe

"Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 17 listopada do 16 grudnia 2022 roku i obejmie do 84 pracowników. Na mocy porozumienia zwalniani pracownicy otrzymają wsparcie szersze niż to, które wynika z obowiązujących spółkę przepisów prawa. Do odprawy wynikającej z przepisów prawa doliczona zostanie dodatkowa rekompensata, której wysokość zależała będzie od stażu pracy danego pracownika w Grupie Agora. Pracownicy objęci zostaną także działaniami osłonowymi obejmującymi między innymi wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz przekwalifikowaniu, opiekę psychologiczną oraz podstawową opiekę medyczną. Spółka, zgodnie z wymogami prawa, przekaże stosowne informacje, w tym treść zawartego porozumienia Powiatowemu Urzędowi Pracy. Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych, która obciąży wynik spółki i Grupy Agora w czwartym kwartale 2022 roku wyniesie około 3,6 mln złotych" – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Spółka szacuje oszczędności z tytułu restrukturyzacji w skali roku na około 6,7 mln złotych.

Przypomnijmy, że pod koniec października br. Agora zdecydowała o rozpoczęciu procedury konsultacji ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych do 84 pracowników. W poniedziałek, 14 listopada Agora podała też, że Helios – jej spółka zależna – zdecydowała o rozpoczęciu procedury konsultacji z pracownikami w sprawie zwolnień grupowych do 80 osób.

Agora jest większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest, ponadto, właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia TOK FM. Poza tym, spółka działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

Czytaj też:

Zwolnienia grupowe w Ringier Axel Springer. "Rozpoczną się 16 listopada"Czytaj też:

Ringier Axel Springer Polska zapowiada zwolnienia grupowe