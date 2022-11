Mundial w Katarze. Szpakowski podjął decyzję

We wtorek odbyła się specjalna konferencja prasowa TVP. Podczas wydarzenia przedstawiono ramówkę i promowano transmisje z piłkarskich mistrzostw świata 2022 w Katarze.

Decyzja Szpakowskiego

Legendarny komentator TVP Sport Dariusz Szpakowski ogłosił, że mundial, który odbędzie się w listopadzie tego roku, będzie jego dwunastym i jednocześnie ostatnim w zawodowej karierze. – Gdy przypominam sobie prezentację ekipy radiowo-telewizyjnej, wyjeżdżającej na mundial w 1978 roku, na moje pierwsze finały piłkarskich mistrzostw świata, to z tych, którzy tam byli w zawodzie zostałem już tylko ja. Mam nadzieję, że jeszcze kilka lat... – mówił popularny dziennikarz sportowy Telewizji Polskiej, cytowany przez portal sport.tvp.pl.

– Neymar, Cristiano Ronaldo czy Lionel Messi jadą do Kataru i nie deklarują, czy to jest ich ostatni mundial. Ja powiem szczerze: tak, to jest mój ostatni mundial – oznajmił Dariusz Szpakowski. – Wprawdzie Carlo Ancelotti [trener Realu Madryt – przy. red.] mówi o sobie, że jest za młody na pracę z reprezentacją, ale ja tego nie mogę powiedzieć. Jest to już taki czas i pora, żeby weszło młode pokolenie, zdolne, utalentowane, dające nam entuzjazm i wiarę w to, że poprowadzą "Biało-czerwonych" do sukcesów – dodał komentator TVP.

Mundial 2022 w Katarze

Piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się 20 listopada. Finał zostanie rozegrany 18 grudnia. Będzie to pierwszy mundial, który odbędzie się na Bliskim Wschodzie, pierwszy w kraju islamskim oraz pierwszy, który zostanie rozegrany jesienią. Wezmą w nim udział 32 drużyny.

W fazie grupowej turnieju Polacy, pod wodzą selekcjonera Czesława Michniewicza, zagrają z Meksykiem (22 listopada), Arabią Saudyjską (26 listopada) i Argentyną (30 listopada).

