Rymanowski nie potrafił powstrzymać zdziwienia po słowach Sobonia. "Naprawdę?!"

Artur Soboń był dzisiaj gościem Bogdana Rymanowskiego w Radiu Zet, gdzie wziął udział w serii krótkich pytań, na które mógł odpowiadać "tak" albo "nie". Niektóre z odpowiedzi, jakie padły były zaskakujące.

– W sobotę Polska dostanie baty od Arabii Saudyjskiej? – pytał Bogdan Rymanowski.

– Nie – uważa Artur Soboń.

– Zbliżają się wybory, więc pieniądze na dodatki socjalne na pewno się znajdą? – pyta prowadzący.

– Tak – zapewnia polityk.

– Budżet państwa nie wstrzymałby 15. emerytury? – pyta dziennikarz.

– Tak – ocenia wiceminister finansów.

– Bez pieniędzy na KPO, PiS nie ma szans na zwycięstwo w wyborach? – pyta gospodarz programu.

– Tak – stwierdził Soboń, na co Rymanowski zareagował krótkim "wow". Jak następnie doprecyzował polityk, KPO to "jedyny argument, który ma opozycja, by w tych wyborach powalczyć o zwycięstwo".

Kaczyński a ekonomia

Dalej było jednak jeszcze ciekawiej. Rymanowski zapytał swojego gościa, czy Jarosław Kaczyński lepiej zna się na ekonomii, niż minister finansów.

– Tak, oczywiście – odpowiada Soboń. Dziennikarz w tym momencie nie potrafił powstrzymać się od komentarza. – Naprawdę? – pytał z uśmiechem. – Jarosław Kaczyński zna się na wszystkim? – dodał.

– Jest naszym liderem – stwierdził Soboń.

twitter

W dalszej części programu wiceminister finansów tłumaczył, czemu jego zdaniem prezes partii zna się lepiej na ekonomii niż szef resortu finansów.

– Ekonomia jest dziś nauką społeczną. Jest szerszą nauką, niż wskaźniki makroekonomiczne. To nie matematyka, tylko zdolność do obserwowania procesów. Jarosław Kaczyński potrafi szerzej obserwować. Myślę, że pani minister podziela przekonanie, że Jarosław Kaczyński szerzej widzi pewne procesy, niż my w Ministerstwie Finansów – mówił Soboń.

Czytaj też:

Brawo dla prezesa Kaczyńskiego!Czytaj też:

Karnowski zaskoczył: Prezes Kaczyński bardzo pomaga opozycji