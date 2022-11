Media: USA zablokowały transfer polskich myśliwców na Ukrainę na prośbę Chin

Stany Zjednoczone po interwencji Chin miały odrzucić polską propozycję dotycząca przekazania Ukrainie radzieckich samolotów MiG-29 w zamian za obietnicę Pekinu dotyczącą "neutralizacji zagrożenia nuklearnego ze strony Putina".

Pisze o tym na portalu brytyjskiego magazynu "The Spectator" Owen Matthews, powołując się na źródła znające kulisy rozmów prowadzonych między USA a Chinami nieoficjalnymi kanałami dyplomatycznymi i wojskowymi.

Tajne rozmowy USA-Chiny z Polską w tle

Na początku marca Polska zaproponowała przekazanie Ukrainie wysłużonych myśliwców MiG-29. Waszyngton początkowo się zgodził, ale później nagle zmienił zdanie. Według źródeł stanowisko Pentagonu zmieniło się po nieoficjalnych kontaktach z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą.

Strony rzekomo potajemnie uzgodniły, że USA odrzucą polską ofertę myśliwców dla Ukrainy, a w zamian "chińscy generałowie zrobią wszystko, co możliwe, aby w najbliższej przyszłości zneutralizować zagrożenie nuklearne ze strony Putina".

"Dostarczenie przez państwo NATO do Kijowa myśliwców stanowiłoby ważny i symboliczny, choć niekoniecznie istotny pod względem operacyjnym, krok w kierunku bezpośredniego zaangażowania NATO w konflikt" – podkreśla "The Spectator".

Biden nie chciał prowokować Putina?

W marcu "The Wall Street Journal" podał, że prezydent USA Joe Biden osobiście zawetował możliwość przekazania przez Polskę myśliwców Siłom Zbrojnym Ukrainy, aby nie prowokować rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.

W maju Pentagon, odpowiadając na pytania dziennikarzy o to, dlaczego ustały publiczne dyskusje na temat transferu polskich samolotów na Ukrainę, oświadczył, że ukraińska armia potrzebuje innego uzbrojenia, w szczególności artylerii dalekiego zasięgu.

Propozycja Polski zakładała przerzucenie od 26 do 33 maszyn MiG-29 do bazy NATO w Ramstein i przekazanie ich do dyspozycji USA.

