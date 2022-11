Zaskakująca sytuacja w rosyjskiej TV: Można się dogadać z Polakami

Amerykańska dziennikarka Julia Davis zamieściła w mediach społecznościowych fragment wywiadu, który pojawił się w rosyjskiej telewizji.

Politolog Rościsław Iszczenko przekonywał w nim, że Ukraina stanowi "eschatologiczne zagrożenie" dla istnienia Rosji. Jak stwierdził Ukraińcy "odrzucają wszystko, co rosyjskie". – Uważam, że należy dołożyć wszelkich starań, aby nie pozostało po tym nawet wspomnienie – mówił.

twitter

Politolog ocenił również, że niemożliwe jest jakiekolwiek porozumienie się z Kijowem. – Można się dogadać z Polakami, Węgrami, Amerykanami, Meksykanami, a nawet z pingwinami z Antarktydy, ale nie z Ukraińcami – stwierdził.

Prowadzący program z kolei przekonywał, że gdyby Ukraińcy "zniknęli", to wszyscy by na tym skorzystali, jak podkreślił "nawet Polacy", a cały region byłby bezpieczniejszy.

Media: Ukraina przygotowała operację zajęcia Krymu

Do końca przyszłego roku Ukraina będzie chciała odbić Krym – informuje "The Economist". Brytyjski tygodnik cytuje słowa byłego dowódcy sił powietrznodesantowych Ukrainy, generała Mychajło Zabrodskiego, który powiedział, że "operacja zwrotu Krymu jest nie tylko możliwa, lecz została zaplanowana do 2023 roku".

– Gdybyśmy publikowali nasze plany w mediach i telewizji, niczego byśmy nie osiągnęli – dodał ukraiński generał, nie podając więcej szczegółów.

"The Economist" ocenia, że próba odzyskania Krymu przez Ukrainę byłaby "krwawa i trudna", a na wsparciu Zachodu "trudno polegać".

Inwazja Rosji na Ukrainę – dzień 278

Atakując Ukrainę, Putin wywołał największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i ściągnął na Rosję bezprecedensowe sankcje Zachodu.

Moskwa nie nazywa swoich działań przeciwko Ukrainie wojną, lecz "specjalną operacją wojskową" prowadzoną w celu ochrony ludności rosyjskojęzycznej przed "neonazistowskim rządem" w Kijowie.

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego od ataku z trzech kierunków – od północy (z terytorium Białorusi), wschodu i południa. W ostatnich tygodniach Rosja skoncentrowała się na ostrzale rakietowym i niszczeniu ukraińskiej infrastruktury energetycznej.

Czytaj też:

Do rosyjskiej telewizji zaproszono wróżbitów. Padła kuriozalna "prognoza"