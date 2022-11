Reuters: Turcja rozważa inwazję na Syrię. W poniedziałek decyzja

Turcy od ponad tygodnia atakują z powietrza oraz prowadzą ostrzał artyleryjski celów wzdłuż granicy z Syrią. Teraz kraj rządzony przez Recepa Tayyipa Erdogana ma zdecydować o inwazji lądowej.

– W Turcji zbliżają się wybory parlamentarne i prezydenckie. Erdogan ma bardzo słabą pozycję, a straszenie Kurdami zawsze działało na turecką opinię publiczną. Pretekstem do przeprowadzenia tej operacji jest zamach w Stambule z 13 listopada, gdzie zginęło sześć osób. Przy czym nic nie wskazuje na to, żeby za tym atakiem stali Kurdowie, a już z pewnością nie Kurdowie syryjscy. YPG, wbrew temu, co mówi turecka propaganda, nie są tym samym, co Partia Pracujących Kurdystanu (PKK), czyli organizacją uznawaną przez władze w Ankarze za terrorystyczną – mówił w niedawnym wywiadzie dla DoRzeczy.pl Witold Repetowicz, ekspert ds. Bliskiego Wschodu.

YPG wypiera się odpowiedzialności za zamach w Stambule. Do sprawstwa nie przyznaje się też żadna inna organizacja.

Wkrótce armia ma być gotowa

– Turecka armia potrzebuje jeszcze kilku dni, by być niemal w pełni gotowa na inwazję lądową twierdzi przedstawiciel tureckich władz, cytowany przez agencję Reutera. Jak dodaje informator, rebelianci z Syrii, którzy są sojusznikami tureckiej armii, byli gotowi na taką operację już kilka dni po zamachu z 13 listopada.

– Nie minie wiele czasu, nim operacja się rozpocznie. Wystarczy, że prezydent Recep Tayyip Erdogan powie słowo – dodał urzędnik sugerując, że decyzja ws. inwazji lądowej fe facto już zapadła.

Prezydent Turcji zapowiadał w ubiegłym tygodniu, że jego kraj przeprowadzi inwazję na północną Syrię "w czasie, który uzna za odpowiedni" – dla siebie.

