Zaskakujące słowa Czarzastego na wizji. "Kocham pana"

W programie RMF FM polityk był pytany o ewentualne zmiany konstytucji, jakie PiS mógłby przeprowadzić z Lewicą. Czarzasty jednak nie krył sceptycyzmu. – Nie będzie żadnej zmiany, i to mówię bardzo twardo, nie będzie żadnej zmiany Konstytucji z PiS-em– powiedział poseł. – Na pewno w tej kadencji nikt z Lewicy nie podniesie ręki za tym– mówił dalej.

Jak podkreślił, nie ma zaufania do PiS-u. – Nie będziemy w tej sprawie z PiS-em dyskutowali. Do zmian Konstytucji wrócimy, na pewno, dlatego że Konstytucja w kilku sprawach wymaga zmiany, ale przy większości PiS-u na sali – nie – stwierdził.

Nieoczekiwane wyznanie Czarzastego

Robert Mazurek stwierdził, że zwolennicy PiS i tak nie będą popierali propozycji Lewicy gdyż będą zdania, że „Czarzasty na pewno kombinuje i chce coś ukraść”.

– Inteligentna teza, ale problem polega na tym, że reprezentuję siłę polityczną, która Polsce konstytucję dała. Rozmawiamy o PiS, które tę konstytucję łamie. Jeżeli konstytucja nie byłaby łamana... – mówił Czarzasty, ale wówczas przerwał mu prowadzący, stwierdzając, że „argument ten obraża pańską inteligencję, którą akurat cenię”.

Reakcja Czarzastego na te słowa była zaskakująca. – Kocham pana – stwierdził.

– Miłość odwzajemniona, ale teraz porozmawiajmy poważnie – odparł w odpowiedzi Robert Mazurek. – To, że PiS łamie konstytucję pana zdaniem, to sprawa dość oczywista. Skandalem jest to, że sędzia lub poseł, jeśli nie zostanie na gorącym uczynku złapany, może brać łapówki bezkarnie, bo nikt mu nie może postawić zarzutu, bo ma immunitet – kontynuował dziennikarz.

Lider Lewicy zapewniał, że jego formacja ma zamiar dążyć do zmian ustawy zasadniczej w tym zakresie pod warunkiem, że uda jej się odnaleźć odpowiednich partnerów do tego zadania.

