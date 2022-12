Meller z nowym programem. Poprowadzi talk-show

W sobotę 19 listopada Marcin Meller po raz ostatni poprowadził program "Drugiego śniadania mistrzów" w TVN24 (był gospodarzem programu przez 14 lat). "Cytując klasyka: wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija. Po blisko czternastu latach zarwanych weekendów czas powiedzieć stop" – tłumaczy dziennikarz w mediach społecznościowych.

"Uwielbiam swój program, to były cudowne spotkania, poznałem tłum przeciekawych ludzi, a że jeżdżę bardzo dużo po Polsce, regularnie spotykając się z czytelnikami, wiem, że jak Polska długa i szeroka, wszędzie mieszkają fani Drugiego Śniadania Mistrzów, dla których sobotnie południa były miły rytuałem jak spotkania z przyjaciółmi" – opisuje dalej Meller. "Wiem to wszystko, łezka kręci się w oku, ale już nie daję rady, po prostu" – podkreślił dziennikarz i dodał: "Czas ucieka, wieczność nie czeka, starczy mówienia, że tatuś w sobotę znowu w pracy".

"Nie mogłem zapraszać artystów"

Marcin Meller poprowadzi w Radiu Eska Rock talk-show "Mellina", który zadebiutuje na przełomie roku. – Do "Drugiego śniadania mistrzów" nie mogłem zaprosić wielu artystów, którzy z zasady nie chcą rozmawiać o polityce – powiedział Meller w rozmowie z "Presserwis".

– Otrzymałem fajną propozycję. Mogę robić to, co lubię, czyli rozmawiać z ludźmi, których lubię, szanuję i znam albo wykorzystam okazję do ich poznania. I będzie to coś innego, niż robiłem w "Drugim śniadaniu mistrzów" i co planuję na kanale na YouTube, który uruchamiam. Na YouTube będę zajmować się, przynajmniej częściowo, polityką, tak jak w "Drugim śniadaniu mistrzów" – dodaje. Dziennikarz propozycję współpracy otrzymał latem.

Czytaj też:

Osobliwy wpis Mellera: Ch*ja tam. Pier***cie szantażystów