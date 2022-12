Niemiecka prasa pisze o Kaczyńskim: To jego koniec

W ostatnich tygodniach Prawo i Sprawiedliwość coraz mocniej krytykuje działania Berlina. Podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami w Nowej Soli, prezes PiS w jednoznaczny sposób powtórzył, że Polska domaga się od Niemiec reparacji. Odnosząc się do odszkodowań od Niemiec za straty poniesione przez Polskę w czasie II wojny światowej Kaczyński powiedział "są nam winni" i dlatego "mają zapłacić".

Koniec Kaczyńskiego?

Ostatnim wystąpieniom Jarosława Kaczyńskiego przygląda się dziennik „Weser-Kurier”. „Niemieccy politycy dobrze robią, że tak dalece, jak jest to możliwe ignorują przewodniczącego polskiej partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego. Jego antyniemieckie tyrady mają tylko jeden cel: wygrać wybory parlamentarne następnej jesieni” – Markus Peters.

Dziennikarz ocenia, że w kolejnych miesiącach PiS będzie wytaczał kolejne działa pokroju rakiet Patriot i Berlin powinien się przygotować na podobne ataki. Peters jest zdania, że niemieckie władze powinny dalej ignorować prezesa PiS.

Publicysta „Weser-Kurier” wskazuje jednak, że antyniemiecka taktyka PiS nie przynosi spodziewanych rezultatów. „Kaczyński najwyraźniej jest na bezpośredniej drodze do politycznego końca. Nie ma powodu, by go powstrzymywać” – ocenia Peters.

Polska domaga się reparacji

W czwartek 1 września na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Zespół pod kierownictwem posła PiS Arkadiusza Mularczyka oszacował straty Polski na 6 bln 220 mld 609 mln zł.

Na początku października minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną ws. reparacji. Dokument został przekazany Niemcom.

Warszawa domaga się od Berlina między innymi podjęcia systemowych działań prowadzących do zwrotu zagrabionych dóbr kultury oraz pełnego i systemowego uregulowania statusu Polaków i osób polskiego pochodzenia na terytorium Niemiec.

