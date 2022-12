Twitter miał "czarną listę". Dziennikarze ujawniają

Szokujące informacje ujawniła Bari Weiss, była dziennikarka „The New York Times”, obecnie redaktor naczelna The Free Press. Dziennikarka przekazał, że poprzednie władze serwisu wprowadziły coś, co określano mianem "Trendy Blacklist".

Dziennikarka zamieściła szereg zdjęć dokumentujących sprawę oraz opisała kilka konkretnych przykładów.

Jeden z nich dotyczył np. Jaya Bhattacharya, profesor Uniwersytetu Stanforda, który sprzeciwiał się lockdownom związanym z pandemią COVID-19. Inny przykład toJoe Kirk, prawicowy aktywista. Kolejny to konto „Libs of TikTok”, ośmieszało liberalny przekaz oraz treści związane z propagandą LGBT.

twitter

Wszystkie te konta, które administracja Twittera zdecydowała się umieścić na czarnej liście, miały ścinane zasięgi i w sztuczny sposób ograniczaną popularność.

Wątek "głównej cenzorki"

Weiss przypomniała ponadto, że już cztery lata temu szefowa polityki prawnej, zaufania i bezpieczeństwa Vijaya Gadde była pytana o cenzurę na Twitterze, wówczas jednak zaprzeczała, by administracja serwisu ograniczała w sztuczny sposób zasięgi prawicowych kont. Teraz okazuje się, że to ona miała znajdować się w grupie podejmującej "wrażliwe politycznie decyzje".

To właśnie Gadde została zwolniona jako jedna z pierwszych po tym, gdy Twittera przejął Elon Musk. To ją uznawano za głównego "cenzora" platformy. Elon Musk wielokrotnie ostro krytykował Gadde za decyzję o "bezprecedensowej cenzurze" artykułu "New York Post", dotyczącego podejrzanych interesów syna prezydenta USA Joe Bidena.

To również Gadde miała stać za decyzją o blokadzie konta byłego przywódcy USA Donalda Trumpa. "Miliarder wielokrotnie wskazywał, że mająca indyjskie korzenie radczyni szafowała takimi blokadami na lewo i prawo. Jego zdaniem takie przypadki powinny być bardzo rzadkie i dotyczyć np. kont, które rozsyłają spam. Bloomberg donosi, że Elon Musk planuje teraz odblokować zablokowane wcześniej profile, w tym to Trumpa" – opisuje rp.pl.

Czytaj też:

Musk ujawnił maile dot. prób wyciszenia afery wokół syna BidenaCzytaj też:

Zełenski do Muska: Przyjedź na Ukrainę. Powiesz, jak zakończyć wojnę