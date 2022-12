Zapłakana Zacharowa recytuje wiersz. "Na zachód pełznie nasz batalion"

Maria Zacharowa udzieliła wywiadu Wieczasławowi Manucharowi na kanale YouTube. W trakcie rozmowy, właściwie już na samym jej początku, doszło do zaskakujących scen. Pokazano, jak Zacharowa zalewa się łzami. Wszystko dlatego, że rzecznik MSZ wzruszyła się, czytając ze smartfona tekst piosenki "My obracamy ziemię" autorstwa pieśniarza Władimira Wysockiego.

Zacharową szczególnie poruszyła końcówka poematu: – Ktoś wstał, i z pogardą zgiął się w pół, robiąc skłon. Dostał kulę w nagrodę. Na zachód, na zachód pełznie nasz batalion. Żeby słońce wzejść mogło na wschodzie – odczytywała łamiącym się głosem.

Interpretacja Zacharowej

Rosyjska polityk kontynuowała: – Brzuchami po błocie, smród wdychając i dym, Wciąż do przodu pełzniemy bez strachu. Dziś słońce na niebie sprzyja nam, złotem lśni, To dlatego, że przemy na zachód. Ręce, nogi pokryte ranami, Rosę pić, korę gryźć przyszło nam, Ziemię rwiemy na kęsy zębami, Tu i tam, tam i tu, tu i tam.

Maria Zacharowa nie uciekła od odwołań do trwającej agresji Rosji na Ukrainę. W jej interpretacji Władimir Wysocki pisał o tych, którzy są "niszczeni w Krajach Bałtyckich" (zgodnie z kremlowską propagandą Litwa, Łotwa i Estonia to kraje wrogie). – Przychodzę do pracy, a za mną stoją zarówno żywi, jak i umarli. I pytają: jakie decyzje podejmujesz, gdzie pracujesz, realizujesz się? Codziennie robisz wszystko, tak jak trzeba? Szczerze, rzetelnie, do końca i na własną rękę? Czy pchasz ziemię? A może siadasz, relaksujesz się i myślisz, że wszystko jest w porządku – zastanawiała się refleksyjnie rzecznik resortu spraw zagranicznych Rosji.

