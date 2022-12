Kuriozalne sceny. Putin otwiera drogi... z bunkra

Władimir Putin znany jest z troski o swoje zdrowie. Od początku pandemii COVID-19 zaczął się izolować, czego symbolem stał się długi stół, przy którym przyjmuje gości – m.in. prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Dodatkowo przywódca Rosji dba o swoje bezpieczeństwo, które może być szczególnie zagrożone w kontekście agresji na Ukrainę – media nieustannie donoszą o możliwym buncie na Kremlu i nie wykluczają, że dojdzie do przewrotu, którego ofiarą stanie się Putin. Z tych powodów, przywódca dużą część czasu spędza w bunkrze.

Podziękowania dla przywódcy

We wtorek Wladimir Putin otworzył ruch na trzech odcinkach autostrady M12, która połączy Moskwę z miastem Tumień, a następnie pobiegnie w kierunku Kazania i Jekaterynburga. Dokonał uroczystego otwarcia drogi w sposób zdalny, siedząc w jednym ze swoich bunkrów. Putin łączył się z urzędnikami poprzez wideo. Jak mówił, rok 2022 był rekordowy pod względem budowy dróg w Rosji.

Serwis NEXTA określa wtorkowe wystąpienie Putina jako "kuriozalne". W czasie, prezydent Rosji siedział w ciepłym bunkrze, jego urzędnicy zostali wysłani na mróz. Stojąc na zimnie, prosto z trasy M12, dziękowali przywódcy Kremla za zrealizowaną inwestycję.

twitter

Wielka, wirtualna feta

– Teraz dojazd z Moskwy do obwodu rostowskiego stanie się szybszy i łatwiejszy. Dotarcie do basenu Morza Czarnego i Azowskiego będzie mniej skomplikowane. To wygoda dla milionów ludzi, którzy wybierają się tam na wakacje – mówił Putin

Tego samego dnia prezydent Rosji dokonał też wirtualnego otwarcia węzła transportowego na skrzyżowaniu drogi federalnej M8, która łączy się z miastem Mytiszczi w obwodzie moskiewskim. Ponadto w czasie uroczystości otwarto półkilometrowy tunel prowadzący do kompleksu wypoczynkowego Mamison w Osetii Północnej.

Czytaj też:

Pieskow odrzuca propozycję Zełenskiego. "To nie wchodzi w rachubę"Czytaj też:

Miedwiediew: Zełenski chce wykorzystać Europejczyków jako żywe tarcze