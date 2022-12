Rosyjska zbrojeniówka w stanie gotowości. Ma pracować pełną parą

"Największe przedsiębiorstwa korporacji zbrojeniowej Rostech - Almaz-Anteya i Roskosmosu w obwodzie swierdłowskim zamiast pięciu dni w tygodniu zaczęły pracować w reżimie sześciodniowym. Andrej Wietłużinskich przewodniczący Federacji Związków Zawodowych w regionie, powiedział, że dzień pracy pracowników mógłby zostać wydłużony do 12 godzin" – podaje rp.pl.

Rosyjscy związkowcy donoszą o wydłużonym czasie pracy. "Tak, teraz pracują sześć dni zamiast pięciu dni w tygodniu. Zgodnie z przepisami możliwe jest wydłużenie dnia pracy (…) do dwunastu godzin" – powiedział podczas konferencji prasowej przedstawiciel związków zawodowych. Jak podaje rosyjska agencja TASS, zamówienia państwowe dla przedsiębiorstw obronnych zostały znacząco zwiększone.

Związkowiec zaznaczył, że organizacja czuwa nad tym, aby kierownictwo zakładów nie dopuszczało do nadużyć w stosunku do pracowników. Według niego pracownikom podniesiono wynagrodzenie.

Szojgu zapowiada gigantyczną podwyżkę wydatków na broń

Pod koniec listopada rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu zapowiedział, że w przyszłym roku jego kraj zwiększy o prawie 150 proc. wydatki na produkcję broni.

Szojgu odbył naradę z pracownikami resortu obrony. Przedstawił plany na przyszły rok. – W przyszłym roku, biorąc pod uwagę dodatkowe środki budżetowe, ilość funduszy przeznaczonych na zamówienia na potrzeby obrony państwa, wzrosną niemal 1,5-krotnie. To umożliwi zapewnienie stałej gotowości bojowej związków taktycznych i jednostek wojskowych – poinformował minister.

– To ważne, by utrzymać maksymalny możliwy poziom produkcji, zorganizować dostawy do jednostek. Jest niezbędne, by kontynuować modernizację i tworzenie obiecujących systemów uzbrojenia, z ich wykorzystaniem w czasie specjalnej operacji wojskowej – dodał, po raz kolejny powtarzając propagandowy przekaz, zgodnie z którym na Ukrainie nie trwa wojna wywołana przez Rosję, ale "specjalna operacja właśnie".

Szojgu: Rosną potrzeby Rosji

Szojgu zaznaczył, że "w związku ze specjalną operacją wojskową i częściową mobilizacją, potrzeby jeśli chodzi o zamówienia państwowe na wszystkich poziomach wzrosły". – W tym roku, realizacja istniejących i zawartych kontraktów na dostawy uzbrojenia została zoptymalizowana – przekazał

Minister obrony zapowiedział, że Moskwa będzie "przywiązywać szczególną uwagę" do budowy "infrastruktury związanej z jej siłami nuklearnymi". Podczas narady mówił też, że kierownictwo resortu obrony będzie omawiać "rozwój sił rakietowych i artylerii" biorąc pod uwagę "doświadczenia ze specjalnej operacji wojskowej".

– Skuteczne niszczenie ogniem przeciwnika jest ważnym składnikiem sukcesu operacji wojskowej. Znacząca rola w tym przypada wojskom rakietowym i artylerii. W czasie specjalnej operacji nowe metody walki z ich użyciem są testowane – przekonywał Siergiej Szojgu.

Czytaj też:

CNN: FIFA odmówiła Zełenskiemu. Chciał przemówić przed finałem mundialu