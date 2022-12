Media: Tusk organizuje tajne spotkania z wybranymi dziennikarzami

O sprawie informuje Marcin Dobski na portalu Salon24. "Od kilku miesięcy w środowisku dziennikarskim szepcze się o tym, że przewodniczący Donald Tusk spotyka się potajemnie z wybranymi dziennikarzami. To sprawia, że wokół tych spotkań powstają teorie spiskowe, jakoby za zamkniętymi drzwiami siedziby PO dochodziło do knucia przeciwko PiS" – czytamy w serwisie.

Niedawno Klaudiusz Slezak, dziennikarz Radia Nowy Świat, zamieścił wpis na Twitterze potwierdzający krążące od dłuższego czasu pogłoski o spotkaniach Tuska z wybranymi przedstawicielami mediów.

Dobski opisując sprawę spotkań Tuska z dziennikarzami, wskazuje, że od jednego z redaktorów usłyszał, że tak naprawdę Tusk chce w ten sposób przymusić Kosiniaka-Kamysza do wspólnej listy wyborczej. Szef Platformy od dawna, bez powodzenia, naciska na polityków pozostałych partii opozycyjnych, by sformować jedną listę do parlamentu.

Jeden z dziennikarzy w rozmowie z Dobskim zapewnia, że podczas spotkań z Tuskiem nie odbywa się żądne "knucie" przeciwko rządowi. – Jest to normalna nieoficjalna dyskusja, jakich wiele z politykami, ale jest z Tuskiem, dlatego tak wszystkich elektryzuje – wskazuje.

Z kim spotyka się Tusk?

Z kim chce spotykać się Donald Tusk? Dominują przedstawiciele mediów liberalnych i lewicowych. Powołując się na swoich informatorów Dobski przekonuje, że z liderem PO widuje się m.in. o Andrzej Stankiewicz (Onet), Karolina Lewicka (TOK FM), Michał Kolanko ("Rzeczpospolita"), Michał Wróblewski (Wirtualna Polska), Grzegorz Osiecki ("Dziennik Gazeta Prawna"), Piotr Witwicki (Interia), Dominika Długosz ("Newsweek"), Malwina Dziedzic ("Polityka").

Jak czytamy, podobne spotkania wcześniej organizował lider AgroUnii oraz Lewica. Swego czasu w sprawie wycieku maili z dziennikarzami spotkał się były szef KPRM Michał Dworczyk.

