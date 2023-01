"Rosnąca frustracja". ISW: Były dowódca separatystów uderza bezpośrednio w Putina

Igor Girkin, były dowódca rosyjskich separatystów w Donbasie i bardzo popularny blogger wojskowy, w jasny sposób sugerował, że poprze usunięcie prezydenta Rosji Władimira Putina z urzędu. To jego najbardziej bezpośrednia krytyka Putina do tej pory – wskazuje think-tank Instytut Badań nad Wojną.

ISW opisuje, że Girkin skrytykował Putina za mianowanie i odmowę usunięcia rosyjskich dowódców wojskowych, którzy nadzorują częste i dotkliwe w skutkach niepowodzenia wojskowe. Nawiązał w ten sposób do mianowania gen. Aleksandra Łapina na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Lojalność, ale do czasu

"Rosyjscy blogerzy w przeszłości krytykowali rosyjskich przywódców wojskowych i urzędników MON, jednocześnie podtrzymując, że Putin jest skutecznym przywódcą w czasie wojny" – przypomina instytut. ISW zaznacza, że Girkin rozszerzył swoją krytykę na niewojskowych, mianowanych przez Putina doradców, "których decyzje negatywnie wpłynęły na wyniki i wysiłki wojenne Rosji, zauważając, że wspólnym mianownikiem tych osób jest decyzja Putina o ich mianowaniu".

"Girkin zastrzegł, że mimo krytyki, kieruje się lojalnością wobec państwa rosyjskiego. Łagodzi w ten sposób swoje wezwanie do odejścia Putina ze stanowiska, stwierdzając, że jest przeciwny zmianie przywództwa prezydenta w czasie wojny, ponieważ doprowadziłoby to do katastrofy wojskowej i cywilnej" – relacjonuje ISW. Były szef separatystów wyraził nadzieję, że jego krytyka doprowadzi do zmian, nawet jeśli będą miały "samobójcze" konsekwencje.

"Wskazuje, że rosnąca frustracja stanem wojny może osiągnąć punkt wrzenia wśród niektórych bloggerów, skłaniając część do ograniczenia autocenzury" – opisuje amerykański think-tank.

Czytaj też:

Kraj NATO zapowiada zakup sprzętu od USA i przekazanie go Ukrainie